Під час другого пленарного засідання Дніпропетровської облради депутати визначились зі своїм головою. Очолив облраду представник "Слуги народу" Микола Лукашук.

За Лукашука проголосували одразу 95 обранців. Про це інформує пресслужба Дніпропетровської ОДА.

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14 – не підтримали жодного претендента на посаду, 11 не брали участі у голосуванні

Що відомо про Миколу Лукашука: коротка біографія

Народився у 1980 році.

Має 2 вищі освіти – юридичну та економічну.

Керівник комерційних підприємств та неприбуткових організацій.

Очолює Національну асоціацію арбітражних керуючих України.

Член робочої групи при Міністерстві юстиції з питань вдосконалення законодавства у сфері банкрутства.

До Дніпропетровської обласної ради балотувався під №21 у списку "Слуги народу". Також балотувався до Криворізької міськради.

У Дніпропетровській облраді створили 7 фракцій

Зазначимо, що до складу Дніпропетровської обласної ради входять 120 депутатів. З них найбільша кількість представників "Слуги народу" – 30 та "Опозиційної платформи – За життя" – 29. У облраді створено 7 фракцій.