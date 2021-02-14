Дитячий омбудсмен відреагував на скандал зі стоматологинею з Рівного, яка била дітей

У Рівному розгорається скандал з лікаркою-стоматологинею, яка била дітей під час прийому. На ситуацію відреагував уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба.

Дитячий омбудсмен попросив батьків перебувати разом з дитиною під час візитів до лікаря.

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Звертаюся до батьків! Інколи важко відрізнити реакцію маленької дитини на медичні маніпуляції і насильство,

– написав Микола Кулеба у фейсбуці.

Він заявив, що не тільки його, але й все суспільство, обурюють кадри, які виклали в мережу. Та наголосив, що "насильству над дитиною немає виправдання".

Кулеба висловив сподівання на об'єктивне розслідування справи правоохоронними органами.

Що сталось у стоматології на Рівненщині