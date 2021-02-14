Дитячий омбудсмен відреагував на скандал зі стоматологинею з Рівного, яка била дітей
У Рівному розгорається скандал з лікаркою-стоматологинею, яка била дітей під час прийому. На ситуацію відреагував уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба.
Джерело:Фейсбук Миколи Кулеби
Дитячий омбудсмен попросив батьків перебувати разом з дитиною під час візитів до лікаря.
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Звертаюся до батьків! Інколи важко відрізнити реакцію маленької дитини на медичні маніпуляції і насильство,
– написав Микола Кулеба у фейсбуці.
Він заявив, що не тільки його, але й все суспільство, обурюють кадри, які виклали в мережу. Та наголосив, що "насильству над дитиною немає виправдання".
Кулеба висловив сподівання на об'єктивне розслідування справи правоохоронними органами.
Що сталось у стоматології на Рівненщині
- 12 лютого жителька Рівного опублікувала фото своєї доньки з гематомами на руках та шиї. Авторка фото зазнчаила, що це – результат візиту до стоматолога в одній із приватних клінік міста.
- У коментарях до допису з'ясувалось, що цей випадок не єдиний.
- Батьки подали заяви до поліції, але це не стосувалось відео з соцмереж.
- За фактами неналежного виконання обов’язків стоматологиню з Рівного у поліції розпочали досудове розслідування.
- В рамках кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи. Слідчі дії тривають.
- У поліції прогнозують, що в цій справі можуть бути виявлені нові факти.
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