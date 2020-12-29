Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини
Ексвласнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення юриста київської компанії. Поки що Микитася не затримували.
Що відомо про викрадення
З фігурантом справи про розкрадання майна Нацгвардії проводили слідчі дії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Правоохоронці вже з'ясували всі деталі викрадення. За інформацією поліції, ексвласник будівельної фірми був замовником злочину. Натомість організатор викрадення вже перебуває під вартою за вбивство.
У поліції зазначили, що отримавши всю інформацію про юриста, чоловіка обманом затягнули на зустріч. Потім вкрали його авто та змусили юриста написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.
Через кілька годин після викрадення 4 виконавців затримали, а заручника звільнили.
Раніше про те, що у помешканні Микитася проводять обшуки, повідомив журналіст Юрій Бутусов. Цю інформацію підтвердили і адвокати ексочільника "Укрбуду". Сам Микитась перебуває під охороною.
- Експрезидент "Укрбуду" може бути причетний до корупційних схем із квартирами Нацгвардії.
- У 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві, обмінявши їх на 65 квартир забудовника.
- Їхня вартість була на понад 81 мільйон гривень меншою, ніж планували.
- У жовтні 2019 року Микитасю вручили підозру.
- 3 грудня 2020 року Микитась погодився на співпрацю зі слідством, отож йому поміняли вид запобіжного заходу. Наразі він перебуває під домашнім арештом.
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