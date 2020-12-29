Ексвласнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення юриста київської компанії. Поки що Микитася не затримували.

Що відомо про викрадення

З фігурантом справи про розкрадання майна Нацгвардії проводили слідчі дії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

До теми Проти Микитася висунули нову підозру, не пов'язану з корупцією, – Бутусов

Правоохоронці вже з'ясували всі деталі викрадення. За інформацією поліції, ексвласник будівельної фірми був замовником злочину. Натомість організатор викрадення вже перебуває під вартою за вбивство.

У поліції зазначили, що отримавши всю інформацію про юриста, чоловіка обманом затягнули на зустріч. Потім вкрали його авто та змусили юриста написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

Через кілька годин після викрадення 4 виконавців затримали, а заручника звільнили.

Важливо! Мовиться про викрадення столичного юриста Олега Мірошниченка. Він звинувачує у злочині Микитася. Мірошниченкові експрезидент "Укрбуду" начебто давав хабар за вирішення справи у суді. Коли юрист цього не зробив, то замовили його викрадення. Микитась це спростовує. У Микитася провели обшуки, – ЗМІ

Раніше про те, що у помешканні Микитася проводять обшуки, повідомив журналіст Юрій Бутусов. Цю інформацію підтвердили і адвокати ексочільника "Укрбуду". Сам Микитась перебуває під охороною.

Що відомо про справу Микитася