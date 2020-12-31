Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про деталі справи щодо відомого київського забудовника та екснардепа Максима Микитася. Його підозрюють у викраденні людини, а саме юриста, який свого часу працював на власника Укрбуду.

За словами заступника очільника МВС, допомогли спіймати Микитася школяр і його мама. Про це Геращенко написав у фейсбуці.

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Як усе відбувалося

Школяр побачив, як двоє чоловіків південної зовнішності засовують в джип Toyota третього чоловіка. Це відбувалося явно проти волі останнього. І після цього вони поїхали геть.

Далі мати хлопця зателефонувала до поліції та розповіла, що побачив її син.

Правоохоронці відреагували швидко. Зокрема, за камерами системи "Безпечне місто" відстежили машину викрадачів і встановили приблизний район на відшибі Києва, куди вона заїхала.

Потім патрульні виявили авто підозрюваних, провели затримання та звільнили викраденого.

Сам потерпілий під час надання показів поліції оприлюднив обставини викрадення. Також він розповів про розмови з підозрюваним в організації викрадення. За словами чоловіка, в цей час його душили та залякували четверо бандитів.

Загалом все об'єдналося в одне ціле проти бідного Микитися. Хоча він у розмові з мамою, перехопленою детективами НАБУ, восени 2019 року прямо заявив: "Ну що, я буду вбивати, мамо. У прямому сенсі буду вбивати. У мене є всі законні підстави вже". Цікаво, які це "законні підстави"?!

– підкреслив Геращенко.

Він додав, що Микитась до вбивств у підсумку так і не дійшов. Натомість дійшов до викрадення тих, хто йому винен був великі гроші за відсутність результатів щодо "рішалова" питань у правоохоронних органах.

На завершення Геращенко від імені керівництва МВС висловив подяку мамі та її 12-річному сину за пильність і небайдужість.

До речі Екснардепу Микитасю не змогли обрати запобіжний захід через відвід судді

Розмова мами школяра з поліцією про викрадення людини: слухайте аудіо

Що цьому передувало