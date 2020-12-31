Микитася допомогли спіймати на викраденні школяр і його мама: деталі від Геращенка
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про деталі справи щодо відомого київського забудовника та екснардепа Максима Микитася. Його підозрюють у викраденні людини, а саме юриста, який свого часу працював на власника Укрбуду.
За словами заступника очільника МВС, допомогли спіймати Микитася школяр і його мама. Про це Геращенко написав у фейсбуці.
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Як усе відбувалося
- Школяр побачив, як двоє чоловіків південної зовнішності засовують в джип Toyota третього чоловіка. Це відбувалося явно проти волі останнього. І після цього вони поїхали геть.
- Далі мати хлопця зателефонувала до поліції та розповіла, що побачив її син.
- Правоохоронці відреагували швидко. Зокрема, за камерами системи "Безпечне місто" відстежили машину викрадачів і встановили приблизний район на відшибі Києва, куди вона заїхала.
- Потім патрульні виявили авто підозрюваних, провели затримання та звільнили викраденого.
- Сам потерпілий під час надання показів поліції оприлюднив обставини викрадення. Також він розповів про розмови з підозрюваним в організації викрадення. За словами чоловіка, в цей час його душили та залякували четверо бандитів.
Загалом все об'єдналося в одне ціле проти бідного Микитися. Хоча він у розмові з мамою, перехопленою детективами НАБУ, восени 2019 року прямо заявив: "Ну що, я буду вбивати, мамо. У прямому сенсі буду вбивати. У мене є всі законні підстави вже". Цікаво, які це "законні підстави"?!
– підкреслив Геращенко.
Він додав, що Микитась до вбивств у підсумку так і не дійшов. Натомість дійшов до викрадення тих, хто йому винен був великі гроші за відсутність результатів щодо "рішалова" питань у правоохоронних органах.
На завершення Геращенко від імені керівництва МВС висловив подяку мамі та її 12-річному сину за пильність і небайдужість.
До речі Екснардепу Микитасю не змогли обрати запобіжний захід через відвід судді
Розмова мами школяра з поліцією про викрадення людини: слухайте аудіо
Що цьому передувало
- 29 грудня Микитасю оголосили підозру в кримінальній справі про викрадення людини. Викрадачі вимагали 800 тисяч доларів
- Мовиться про юриста столичної компанії Олега Мірошниченка. Він свого часу працював на Микитася.
- У поліції та прокуратурі заявили, що в них є достатньо підстав підозрювати забудовника в організації викрадення людини.
- У НАБУ, зі свого боку, зауважили, що ця підозра Микитасю може стати на заваді у розслідуванні справи проти Татарова.
- Наразі ж Микитась перебуває під нічним домашнім арештом. Його підозрюють у корупційній схемі щодо заволодіння майном Нацгвардії. Збитки державі становлять понад 81 мільйон гривень.
- В останній справі фігурує і заступник голови ОПУ Олег Татаров. Микитась дав проти нього свідчення.
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