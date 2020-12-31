31 грудня Шевченківський райсуд Києва має обрати запобіжний захід колишньому нардепу та президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю. Його підозрюють у замовлені викрадення людини. Від самісінького ранку у суді вирують пристрасті: забудовник хоч і прибув туди о 9 ранку, але на розгляд клопотання не з’явився.

Через це сторона обвинувачення подала суду клопотання про примусове приведення Микитася. Про це інформує 24 канал.

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Слідчий суддя розглянув клопотання та доручив поліції примусово доправити Максима Микитася на засідання. Щоправда, майже відразу після такого рішення суду забудовник у супроводі спецпризначенців НАБУ сам повернувся на засідання.

У короткому коментарі журналістам він повідомив, що перебував на допиті в поліції. Мовляв, його призначили на ту ж годину, що й обрання для запобіжного заходу у суді. Допит теж стосується справи про викрадення людини.

Зверніть увагу! Запобіжний захід Максиму Микитасю мали обрати ще 30 грудня, проте тоді захист підозрюваного оголосив відвід слідчому судді. Відтак, розгляд клопотання перенесли на 31 грудня.

Микитась повернувся до суду у супроводі спецпризначенців НАБУ: відео

Цікаво, що окрім того, вранці до будівлі суду увірвалися близько 40 молодиків. Вони спершу жартома називали себе екстремістами, а потім заявили: прийшли мітингувати проти Олега Татарова.

До Шевченківського райсуду увірвалися молодики: відео

Що відомо про справу, у якій Микитасю обирають запобіжний захід: