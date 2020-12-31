Микитась у супроводі спецпризначенців НАБУ таки прийшов до суду: відео
31 грудня Шевченківський райсуд Києва має обрати запобіжний захід колишньому нардепу та президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю. Його підозрюють у замовлені викрадення людини. Від самісінького ранку у суді вирують пристрасті: забудовник хоч і прибув туди о 9 ранку, але на розгляд клопотання не з’явився.
Через це сторона обвинувачення подала суду клопотання про примусове приведення Микитася. Про це інформує 24 канал.
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Слідчий суддя розглянув клопотання та доручив поліції примусово доправити Максима Микитася на засідання. Щоправда, майже відразу після такого рішення суду забудовник у супроводі спецпризначенців НАБУ сам повернувся на засідання.
У короткому коментарі журналістам він повідомив, що перебував на допиті в поліції. Мовляв, його призначили на ту ж годину, що й обрання для запобіжного заходу у суді. Допит теж стосується справи про викрадення людини.
Микитась повернувся до суду у супроводі спецпризначенців НАБУ: відео
Цікаво, що окрім того, вранці до будівлі суду увірвалися близько 40 молодиків. Вони спершу жартома називали себе екстремістами, а потім заявили: прийшли мітингувати проти Олега Татарова.
До Шевченківського райсуду увірвалися молодики: відео
Що відомо про справу, у якій Микитасю обирають запобіжний захід:
- Максима Микитася підозрюють у замовлені викрадення людини. Йдеться про викрадення юриста столичної компанії Олега Мірошниченка. Він свого часу працював на Микитася.
- У поліції та прокуратурі заявили, що в них є достатньо підстав підозрювати забудовника в організації викрадення людини.
- САП, НАБУ й частина активістів певні: ця справа є наслідком іншої справи екснардепа – корупційної. У ній Микитася підозрюють у розкраданні майна Національної гвардії. Він дав свідчення проти заступника голови ОПУ Олега Татарова й заявив: той теж причетний до справи.
- Цікаво, що у НАБУ заявляли, що підозра Микитасю у справі про викрадення може стати на заваді у розслідуванні справи проти Татарова.
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