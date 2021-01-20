Відомий київський забудовник і екснардеп Максим Микитась спростував інформацію зі ЗМІ, що йому змінили запобіжний захід на домашній арешт, оскільки він дав свідчення проти заступника керівника ОПУ Олега Татарова. Микитася підозрюють у схемах щодо заволодіння майном Нацгвардії.

Про свідчення проти Татарова

Микитась наголосив, що не йшов на угоду зі слідством в обмін на звільнення його з-під варти. А свідчення проти дав через інші особисті мотиви. Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

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Хочу наперед відзначити: в ЗМІ штучно сформовано думку, що я дав свідчення щодо Татарова в обмін на свою свободу. Це не так. Підставою для звільнення мене з-під варти на домашній арешт було те, що я сплатив державі кошти в розмірі 50 мільйонів гривень. За дії групи інших людей. За умов недоведеності шкоди державі тощо. Лише щоби повернутися до додому,

– переконує Микитась.

За його словами, усі ці інсинуації щодо "угоди" щодо Татарова – з розряду "чули дзвін, та не знають, звідки він". А цей звін – чутки та брехливі версії, від людей Татарова.

Микитась стверджує, що після його свідчень проти Татарова низка ЗМІ опублікуала матеріал, де "якісь експерти говорять, що виникнуть проблеми із можливістю застосування такої форми як угода зі слідством". Водночас, угода зі слідством як така взагалі не існує.

"Основна ж причина, через яку я дав свідчення про корупційні зв’язки Татарова – це особисті мотиви", – зауважив він.

Про взаємини з Татаровим

Також Микитась розповів, що взяв чинного заступника Єрмака на роботу після звільнення з МВС. Пізніше останній значно покращив своє матеріальне становище, займаючись юридичним супроводом.

Водночас Татаров звинуватив Татарова в тому, що саме через нього лишився з нічим. А новим власником Укрбуду став Дмитро Федотенков.

Я не зміг повернути контроль над компанією, коли Федотенков не вніс кошти та все переписав. Я не вірю в простий збіг обставин, що такий досвідчений юрист як Татаров цього не передбачав,

– зазначив Микитась.

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