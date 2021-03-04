Загиблі лишаться мертвими, – Михайлова пояснила, чому відносинам з Росією не бути

Джерело:"11 запитань" на 24 каналі
Аліна Михайлова створила фронтову медичну службу в Першій штурмовій роті "Правого сектору". Вона – доброволиця на фронті, яка знає, що таке війна та російська агресія.
Михайлова була волонтеркою "Армії SOS". Наразі вона працює в Українській академії лідерства.
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Якими будуть відносини України та Росії через 10 років?
Історія про побудову величезної стіни – не думаю, що буде реальною. Ніяких відносин з Росією взагалі не може бути.
Переважно у росіян є так звані імперські амбіції, вони живуть у повному гімні, але у них є гордість, мовляв, ми Росія і ми воюємо та забрали Крим. Вони можуть засуджувати щось, але у більшості з них є: "Путін поганий, але він кріпкий і тримає нашу Росію".
Тому ніяких відносин бути не може, і через 10 років хлопці, які загинули від рук росіян – лишаться мертвими. Цієї історії нічим не виправити, як і стільки років нашої попередньої історії.
Це показує, що нам з Росією взагалі – різними напрямкам. Цієї країни для нас як для українців взагалі не має існувати.
Як виграти війну?
Ймовірніше за все, це більш економічна війна – це певна блокада окупованих територій. Війна триває 7 рік, тобто за ці роки можна було визначитися, чи ти з Росією, чи з Україною.
Ми зможемо виграти війну, якщо ми будемо економічно тиснути на окуповані території, а також, якщо будемо розвивати освітньо-прифронтові території, зокрема:
Проте, звичайно, що без військового шляху, лише економікою і розвитком територій, ми не зможемо виграти цю війну повністю.
Як правильно називати країну-агресора?
Росія, окупант.
Аліна Михайлова: Нам з Росією взагалі – різними напрямками / Фото "Військового телебачення"
Яке зараз ставлення суспільства до військовослужбовця?
Питанням залишається повага до військового від суспільства – її нема. У міністерстві інформаційної політики, яке мало займатися всі роки війни, створюючи позитивний образ, говорять про те, що це ветеран має створювати позитивний образ.
Такого не може бути, тому що у суспільства має бути закладено на рівні шкільної та дошкільної освіти, що в нас є армія, яка нас захищає.
Людина, яка йде на фронт, підписує контракт і готова пожертвувати своєю безпекою, лишити сім'ю і піти захищати свій народ – це людина, яка має мати колосальну повагу.
Що найскладніше на війні?
Мабуть, найважче втрачати людей, з якими ти живеш. У 2017 році я перейшла в інший підрозділ – була керівником медичної служби у бойовому підрозділі.
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Там хлопці практично ніколи не їздили на ротацію, ти з ними живеш в будинку і, умовно, кожен день ви разом снідаєте, а потім вони йдуть на позиції.
Тобто там ти ніколи не знаєш, чи повернеться ця людина і чи, умовно, буде разом з тобою вечеряти. Це завжди складно, на мою думку, це найважче – втрачати людей, яких ти не просто знав, а які стали для тебе сім'єю.
Чого найбільше хочеться, коли повертаєшся з ротації?
В нас не було води, ми їздили в сусіднє село за водою в бутлях. Я пам'ятаю, що для мене було "кайфом", коли я приїхала додому і просто натиснула кнопку на унітазі. Я просто раділа дрібницям.
Чому зазвичай жінки не займають бойові посади?
Якщо ми говоримо про ЗСУ, то знову ж таки, сьогодні попри розмови, що багато посад для жінок відкриті, то на практиці – це не так.
Аліна Михайлова: Найважче – втрачати людей, яких ти не просто знав / Фото "Військового телебачення"
Потрібна фізична підготовка та знання, потрібно мати розуміння фізики та математики, недостатньо просто навчитися стріляти. Мало мати просто "хочу".
Що можна сказати про сексизм в армії?
Я не називаю сексизмом допомогу донести 15 літрів води. В армії це про: "Ти жінка, ми тебе запишемо і будеш медиком чи санітаркою". У цьому випадку жінка має сама за себе постояти і сказати, що прийшла в армію "для того, щоб".
Якщо ти хочеш чогось досягнути і прийшла на фронт, аби наближати перемогу – то це не має обмежуватися носінням кави.
Що змінилося за 7 років війни?
Якщо порівнювати 2014 і 2015 роки та якісь 2 – 10 кілометрів відвойованих територій, то за останні роки армія стоїть на місці. Змінилася тактика війни, мені здається, що змінився фокус, триває розфокусування.
Тобто наразі питання війни не стоїть так гостро у суспільстві і загалом навіть у сприйнятті військових. Це логічно, адже, мабуть, в Україні було б дивно, якби ми тримали постійний тонус.
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Проте хотілося б, щоб він був хоча б у відборі кадрів, які сьогодні є у Збройних силах.
Як реагувати на тролів в мережі?
Це семирічний досвід ведення соцмереж. Я спочатку намагалася доказувати всім та завжди реагувати – було болісно. Потім я зрозуміла, що я не є вчителем ні для кого.
Якщо це якась молодь, то на неї ще можна вплинути, а якщо це доросла людина, то для чого тратити свої сили.
Яке головне надбання ЗСУ?
Внутрішня ідейність та ідеологічний внутрішній стрижень, якого раніше не було.
Думаю, за всі роки війни – це таке надбання, наша власна ідентичність, розуміння того, що ми є нація. Ми – українці, незалежні ні від кого і боремося за свою свободу.Довідка. "11 запитань" – телепроєкт-інтерв'ю Військового телебачення України, в якому знаменитості з різних сфер висловлюють свої думки та діляться досвідом щодо таких тем як армія, війна, безпека.