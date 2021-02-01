Михайло Добкін після здобуття статусу легенди ютубу кілька разів намагався зробити "все по-новой", але так лишався сірим маргіналом. Після смерті Геннадія Кернеса у Добкіна з’явився шанс повернутися з небуття та позмагатися за крісло мера Харкова.. Читайте у статті – що відомо про одного з найодіозніших політиків України.

Джерело: 24 канал

Михайло Добкін міг стати одним з найколоритніших кандидатів на місцевих виборах-2020, але одіозного ексрегіонала лишили в запасі. Після смерті переможця виборчих перегонів у Харкові Добкін вирішив позмагатись за крісло мера цього міста й вже почав кампанію – пафосним, але примітивним роликом, в якому самопроголосив себе спадкоємцем Кернеса. Ми зібрали основні факти про кар’єру, політичну та громадянську діяльність Михайла Добкіна, а також найгучніші скандали, пов’язані з колишнім регіоналом.

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Біографія Михайла Добкіна

Народився Михайло Добкін 26 січня 1970 року в єврейській сім’ї. Дитинство та шкільне навчання пройшли в Харкові.

З 1988–1990 Михайло Добкін служив у військах протиповітряної оборони Київського округу. З початку дев’яностих розпочав діяльність на виробничому підприємстві "Прогрес-90", а також недовго перебував на посаді керівника ПП "Інвестторгцентр".

Вищу освіту здобув на факультеті цивільного права Харківського національного університету внутрішніх справ та на факультеті міжнародної економіки Харківського національного економічного університету.

Наприкінці 1990-х став офіційним керівником компанії свого батька — "Іст Ойл Груп", де займався гуртовими продажами паливно-мастильних матеріалів.

Такі відомості подає офіційна біографія Добкіна, натомість неофіційна вказує на те, що Добкін був типовою людиною 90-х, чому й зобов'язаний своїми чималими статками.

Михайло Добкін одружений двічі. Перший шлюб з Людмилою Молотокас тривав до 2007 року. До цього часу в пари народилося двоє дітей — Алла та Микола. Одразу після розлучення Добкін одружився з Аліною Боженко, якій належить 95 % акцій регіональної телекомпанії "7 канал". Сьогодні пара виховує двох дочок — Єву і Поліну.

Молодший брат кандидата в мери Харкова — народний депутат ВРУ VII–VIII скликання — Дмитро Добкін, який запам’ятався вживання наркотичних речовин у стінах парламенту. Ця витівка довго лишалася прикладом найбезглуздішого вчинку нардепа у Верховній Раді, аж допоки депутат 9 скликання Ілля Кива не перевершив Добкіна-молодшого.

Політична діяльність

У 1998 Михайла Добкіна обрано депутатом від Народно-демократичної партії по 73-ому виборчому округу Харкова.

У 2002 він став народним депутатом України в одному із мажоритарних округів Харкова. Протягом цього періоду працював в Бюджетному комітеті Верховної Ради. За одну каденцію Добкін змінив п’ять фракцій Верховної Ради, серед яких — "Єдина Україна", "Демократичні ініціативи", "Центр", СДПУ(о) та "Партія Регіонів" з якою пов’язана подальша діяльність політика.

Спершу депутат входив в політичну раду партії, а з 2009 року очолював харківську міську організацію "Партії Регіонів".

Підтримка регіоналів допомогла Добкіну у його рідному місті. У березні 2006 він займає місце мера Харкова та стає повновладним господарем міста.

У 2010-му Добкін змінив мерське крісло на губернаторське й очолив обласну Харківську держадміністрацію. Цього ж року політик обраний до харківської обласної ради за списком "Партії регіонів".

Під час Революції Гідності в Україні Добкін виступав з активною критикою Євромайдану, підтримував "Беркут" й навіть одягнув мерч цієї неіснуючої нині структури, носив "георгіївські стрічки" та публічно висловлювався про те, щоб перенести столицю з Києва до Харкова.

1 лютого 2014 він, разом з Геннадієм Кернесом, Добкін засновує опозиційний рух "Український фронт". За ініціативи руху, у 2014 році відбувся "з’їзд депутатів південно-східних регіонів України, АК Криму і Севастополя". Присутні ухвалили резолюцію, в якій оголосили, що південно-східні області України та Автономна Республіка Крим готові "забезпечити повноту влади до встановлення конституційного порядку в Києві". Втім "руська весна" у Харків не прийшла й Добкіну довелося "перевзуватись".

Щоб балотуватися на пост президента України, 26 лютого 2014 року Добкін подає заяву на звільнення з посади Голови Харківської обласної державної адміністрації. 28 березня Центральна виборча комісія зареєструвала Михайла Добкіна кандидатом в президенти. Програма кандидата базувалася на ідеї про відновлення повномасштабних відносин з Російською Федерацією. За даними ЦВК, такі ідеї підтримало лише 3,03 % виборців.

У 2014 Добкіну все ж вдається пройти у Верховну Раду за списками "Опозиційного блоку", яким було сформовано з уламків "Партії регіонів". Але цього разу він покидає фракційне об’єднання. Офіційним приводом виходу вважається його незгода з законом про судову реформу, який підтримала частина "Опоблоку".

На відміну від багатьох інших проросійських політиків Добкін не втік, а залишився в Україні. В інтерв’ю для сайту LB, Добкін зазначив, що попри відсутність "суперпатріотизму", йому "не хотілося бігти, як Віктор Федорович". А на питання про переїзд до Росії відповів, що "сьогодні ми тут — політики, а там… колаборанти".

У 2015 році екснардеп зареєстрував нову політичну партію "Християнські соціалісти", проте не зумів пояснити, яке має відношення як до першого, так і до другого.

На парламентських виборах 2019 року, Добкін був у списках кандидатів в народні депутати від "Опоблоку". Однак партія не змогла подолати прохідний бар’єр, чим лишила Добкіна за бортом великої політики.

Поразка на виборах відкрила перед Добкіним нові перспективи – він став блогером й почав ширити у соцмережах свої думки з усіх питань, активно свариться з усіма у твіттері та фейсбуці, доволі часто – у нецензурній формі. Через це сторінки політика постійно баняться або видаляються.

Також Добкін кардинально змінив імідж – поголив голову, відпустив бороду й став позиціювати себе як брутальний байкер. Також Добкін час від часу з’являється у якості “експерта” на телеканалах з орбіти Ахметова.

У 2020 Михайло Добкін спробував повернутися у велику політику й заявити про себе на місцевих виборах, проте висування на пости мерів Києва та Харкова було швидкоплинним.

Допа та Гєпа

В 2007 Добкін стає легендою – саме тоді на ютюбі анонімно залили ролик, на якому політик під наглядом свого побратима Геннадія Кернеса намагається записати банальну політичну агітку. Проте, в мера нічого не виходить – він постійно помиляється, страшенно хвилюється та дуже кумедно фейлить, а Кернес підливає масла до вогню й не дає меру поводитися природньо.

Допа та Гєпа – дивіться, як народжувалась легенда:

Ролик миттєво став хітом не лише в Україні й навіки закріпив за Добкіним та Кернесом славу зірок ютюбу. Фрази з п’ятихвилинного відео давно розібрані на цитати й увійшли до скарбниці мемів.

Цей ролик також відкрив багатьом людям справжнє обличчя політиків Добкіна та Кернеса й назавжди лишив їх в історії як "Допу" та "Гєпу". З цим примирився навіть сам Добкін – він навіть використав фрагменти з вірусного ролика для своєї промо-кампанії у 2020 році.

Не зупинився Добкін і після смерті свого колишнього побратима – вже у січні 2021 року він почав передвиборчу кампанію на пост мера Харкова. У бій пішли цитати самого Кернеса, фото та навіть чомусь Дарницький міст, до якого ні Добкін, ні Кернес не мають відношення.

При цьому, той факт, що останні кілька років Добкін був відлучений від тіла Кернеса і мав з ним конфлікт, Добкін вирішив не афішувати.

Попри це, саме Добкін нині вважається головним конкурентом на прийдешніх виборах чинного виконувача обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова.

До теми Виконувач обов'язків Кернеса – хто такий Ігор Терехов

Громадська діяльність

Одним із головних захоплень Добкіна є мініфутбол. З 1999 року політик є віцепрезидентом Харківської асоціації мініфутболу.

У 2001 році заснував міську громадську організацію "Ведмідь".

Борошно та зеленка

Звичайно, легендарне відео на синьому екрані за участю режисера Геннадія Кернеса та Михайла Добкіна є вершиною діяльності політика. Втім, у кар’єрі Добкіна були й інші кумедні моменти.

Весною 2014, коли Добкін направлявся на фільмування програми "Свобода слова", його перестріли кілька десятків "афганців". Вони облили ексмера зеленкою та обсипали борошном. Пізніше Добкін заявив, що під час київського інциденту, в його машині пробили колеса та завдали тілесних ушкоджень кільком охоронцям. Фото зелено-білого Добкіна на певний час стали хітом.

Кримінальна справа проти Добкіна

У 2016 році в Харкові пройшли обшуки пов’язані з кримінальною справою щодо розкрадання 654 га землі на суму 4 млрд грн. В організації схеми було запідозрено керівництво міста. Самого Добкіна звинуватили у зловживанні владою для заволодіння ‎земельною ділянкою вартістю понад 240 млн гривень та площею у 78 га.

Співробітники ГПУ та СПУ намагалися провести обшук у будинку, що належить матері Михайла Добкіна. Проте через недоторканість депутата обшук не відбувся.

Ситуація змінилася в липні 2017 року, коли Верховна Рада позбавила Добкіна недоторканості та дозволила його затримання. Судовий арешт передбачив внесення застави в розмірі 50 млн грн. Необхідну суму за Добкіна внесли його однопартійці. Восени 2018 року справу Добкіна передали до суду, де вона спокійнесенько перебуває й донині.