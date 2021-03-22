Мігранти з України збільшили кількість населення у Чехії в 2020 році
У 2020 році в Чехії зафіксували зростання населення. В основному це сталося завдяки мігрантам з України.
Джерело:Управління статистики Чехії
Приріст населення у 2020 році був значно нижчим, ніж у попередні роки. Смертність значно перевищила народжуваність.
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Населення Чехії зросло на 7,8 тисячі осіб протягом 2020 року. З початкових 10,69 мільйона до остаточних 10,7 мільйона. Приріст населення був на 36,3 тисячі нижчим, ніж роком раніше,
– йдеться у доповіді.
Чисельність населення зросла, в основному, завдяки іноземній міграції.
Мігранти з України збільшили кількість населення
Згідно з даними, протягом 2020 року до Чехії іммігрувало 55,7 тисячі осіб. Цей показник став на 9,9 тисячі меншим, ніж у 2019 році.
Як і у попередні роки, найвище позитивне сальдо було зафіксовано серед громадян України – 16 тисяч. Друге серед громадян Словаччини – 3 тисячі, третє серед громадян Росії – 2,2 тисячі.
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