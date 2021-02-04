Міг вибухнути апарат ШВЛ: у Запоріжжі детальніше розповіли про ймовірну причину пожежі

За попередньою інформацією, у запорізькій інфекційній лікарні міг вибухнути апарат штучної вентиляції легень. Саме це й могло спричинити пожежу.
Джерело: Depo.Запоріжжя
Про це заявили на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ і НС в Запорізькій облдержадміністрації.
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Глава запорізької ОДА Олександр Старух розповів, що, ймовірно, вибухнув апарат ШВЛ іноземного виробництва. Політик не сказав, хто виробник обладнання, але зазначив, що апарат не російський.
В приміщенні вибухнуло кисневе обладнання. Причину вивчає слідство,
– зауважив Старух.
Чиновник додав, що у приміщенні не було пожежної сигналізації.