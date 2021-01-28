"Міг стати наступником Шмигаля": Вітренка підтримував профільний комітет

У призначенні Юрія Вітренка першим віцепрем'єром сумнівів майже не було. Перед голосуванням на перерві його підтримали на засіданні профільного комітету. Втім, Верховна Рада двічі не змогла його призначити на посаду міністра енергетики.

Джерело: 24 канал

До цього Вітренко був виконувачем обов'язків очільника Міненергетики. Про це – читайте в матеріалі наших журналістів.

Увага Новим міністром енергетики може бути хтось з чинних депутатів, – нардепка зі "Слуги народу"

"Всі, навіть його опоненти, визнають, що він грамотна, висококваліфікована людина. Він достатньо порядний і стійкий до різних корупційних ризиків", – описав Вітренка голова Комітету ВРУ з питань енергетики Андрій Герус.

"Міг стати наступником Шмигаля"

Тож в кулуарах усіх цікавило інше – чи стане Вітренко наступником Дениса Шмигаля. Адже, мовляв, президент хоче в майбутньому йому віддати прем'єрське крісло. Втім, в "Слузі народу" радять не поспішати з висновками.

Взагалі не обговорював би питання прем'єрських перспектив пана Вітренка. З тим опором, який він призначався на посаду міністра, я думаю, що перспектива ця є дуже примарною,

– спростував нардеп Данило Гетманцев.

Схоже на те, що для Вітренка міністерське крісло було останнім шансом задовольнити урядові амбіції. Втретє, скоріш за все, він не спробує увійти в уряд Дениса Шмигаля.

Напередодні тимчасовий очільник міністерства заявив, що в разі негативного голосування піде з відомства і займатиметься бізнесом.

Здобутки Вітренка

"За лічені дні після призначення була погашена заборгованість по зарплаті перед шахтарями, які перекривали дороги. Було подано на Кабмін проєкт рішення, яке обмежило зростання ціни на електроенергію для населення", – пояснив Вітренко.

Втім такі здобутки не вразили депутатів. Вітренка підтримали лише 204 нардепи. До слова, це більше, ніж під час голосування минулого разу – тоді було 186.

З одного боку, ми пам'ятаємо Вітренка в Нафтогазі, він активно відстоював ринкові сучасні європейські реформи. Зараз ми бачимо інші заяви й інші рішення,

– розповіла нардепка з "Голосу" Інна Совсун.

Ще вранці 28 січня в додатку для монобільшості проводили сигнальне голосування, але щось пішло не так і "Слуга народу" спромоглася лише на 177 голосів. Депутатів непокоїли високі премії, які отримував Вітренко у Нафтогазі.

Тож, схоже на те, що з самого початку року розкол у "Слузі народу" поглиблюється. Адже сам президент в день народження попросив депутатів проголосувати за Вітренка, але партія Зеленського не послухалася.

Призначення Вітренка: що передувало