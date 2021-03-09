Чи міг би Шевченко стати твоїм другом: літературний тест

День народження Тараса Шевченка світ святкує 9 березня. Цьогоріч Кобзареві виповнюється 207 років. Замість торта з цієї нагоди ми підготували тематичний тест. Він допоможе зрозуміти, чи багато ти знаєш про життєві пригоди Шевченка.

Це не ЗНО, тому не варто згадувати, які епітети або метафори найчастіше використовував Шевченко. І дат тут також не буде. Натомість ми поговоримо про їжу, алкоголь, моду, музику, еротику та, звичайно, кохання.

Зауважте Наскільки ти – літературний котик: святковий тест

Настав час з'ясувати, хто ви з Шевченком одне для одного – найкращі друзі чи випадкові знайомі?

Як відсвяткувати День народження Шевченка

Спечи торт і почастуй ним друзів. Можна пофантазувати, який десерт найбільше припав би до смаку самому Шевченку. Лагідний мус? Чи, може, медово-вишневий бісквіт? Або кавове тирамісу?

Сходи до найближчої букіністичної крамниці і придбай покинутий "Кобзар". Книги не мають бути самотніми. Якщо ж у твоєму місті немає букіністів, зверни увагу на видання, якими іноді імпровізовано торгують посеред вулиці, прямісінько на асфальті. Серед них, без сумніву, знайдеться книга Шевченка. Можливо, з пожовклими сторінками або стертими літерами. Однак це не знецінює видання, а лише показує, що воно має свою історію.

Послухай пісні, які талановиті українські музиканти створили на основі Шевченкових віршів. Можливо, ти відкриєш для себе абсолютно нове і трішки незвичне звучання улюбленої поезії. Шевченко любив експерименти. Мабуть, він не відмовився б сходити на рок-концерт за мотивами власної творчості.

Створи щось своє. Картину. Колаж. Постер. Вірш. П'єсу. Оповідання. Пісню. Пост у соціальній мережі. Шевченко тобою пишатиметься.

Сплануй подорож місцями Шевченка. На щастя, пандемія не може позбавити нас локальних мандрівок. Послухай, як "реве та стогне Дніпр широкий" або проведи незабутній день "серед степу широкого".

Відвідай пам'ятник Шевченку у своєму населеному пункті і принеси Кобзарю свої улюблені квіти.