Вже готовий компромісний законопроєкт, який врахував вимоги підприємців-протестувальників. Далі – справа за парламентом. Про це заявив голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

Податкова: компроміс із ФОПами є

У Державній податковій службі України заявили, що з ФОПами, які протестують у Києві, знайшли компроміс ще тиждень тому. Так сказав голова ДПСУ Олексій Любченко 18 грудня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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Зовсім недавно, у минулі вихідні, напрацювали законопроєкт, що повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент – Доротича, Орлова... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба,

– сказав Любченко.

Він уточнив, що фахівці податкової відпрацьовували пропоновані законодавчі зміни відповідно до вимог підприємців-протестувальників. Тепер же справа за парламентом.

"Зараз м'яч на стороні ФОПів і парламенту. Я не хочу, щоб податкову службу втягували в політичні процеси, щоб вона впливала на політику".

Протести підприємців: що відбувається

Верховна Рада відклала на 2022 рік обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОП ІІ – IV груп, яке й спровокувало протести підприємців (почалися 15 грудня 2020).

Однак навіть після такого рішення парламенту протести ФОПів не припинили. Зараз вони:

Вимагають повністю скасувати ідею запровадження обов'язкових касових апаратів.

Критикують рішення уряду про локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.

А також обурені через посилення податкового тиску.

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Загалом перебіг акції мирний, однак були й сутички з силовиками (наприклад, під час спроби людей встановити намети).