Дмитро Разумков заявив, що такої відкритості роботи, як у парламенті, немає в інших державних структурах. Через це і виникає негатив та недовіра до Ради, адже люди, мовляв, помічають лише погане.

Що сказав Разумков

Верховній Раді найважче завоювати високий рівень довіри українців. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив спікер парламенту Разумков, повідомляє 24 канал.

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Ми як на долоні, бо такої відкритості, яка є в парламенті, і того як транслюються всі засідання Ради, ви не побачите ні з Офісу Президента, ні з Кабміну,

– наголосив Разумков.

Він додав, що коли відбувається щось хороше, то це помічають дуже рідко.

"А якщо щось погане, зокрема скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого", – пояснив спікер Ради.

Разумков про власний рейтинг

Спікер парламенту подякував українцям за рівень довіри до його роботи. Втім, коментувати власний рейтинг він відмовився.

"Що стосується мого рейтингу – думаю, мені буде некоректно щось коментувати. Хотілося б висловити подяку людям за довіру. Сподіваюся, вони не будуть в мені розчаровуватися", – сказав Разумков.

Зауважимо, згідно з даними Центру Разумкова, рівень довіри українців до спікера парламенту високий: 7,2% довіряють повністю, 27,9% – скоріше довіряють.

Зверніть увагу! За даними соціологів, найбільше українці довіряють армії, волонтерам, ДСНС, церкві, добровольчим батальйонам та прикордонникам.