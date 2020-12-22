Україна вже розпочала діяти за планом "Б" у врегулюванні конфлікту на Сході України. За словами віцепрем'єра – міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, мовиться про реінтеграцію Донбасу ще до того часу, як звідти виведуть російські війська.

Україна вже розпочала реінтеграцію Донбасу, – Резніков

План "Б" – це радше умовний термін. Про це Резніков повідомив в інтерв'ю "Суспільному".

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Ми вже сьогодні працюємо за планом "Б" – коли працюємо над реінтеграцією, не чекаючи деокупації, коли пишемо закон про державну політику перехідного періоду. Цього не було 6 років, у нас конфліктують нормативні акти, закони, постанови, укази,

– зазначив Резніков.

Урядовець наголосив, що переговори за посередництва ОБСЄ можуть затягнутись на десятиліття, і це згодом загрожує "гарячою фазою". Як приклад Резніков навів Нагірний Карабах. Припинення війни можливе лише завдяки домовленості на рівні лідерів "нормандського формату" .

У рамках Мінська, вважає Резніков, можна лише узгоджувати певні питання щодо поточної ситуації. І кроки задля реінтеграції окупованих територій офіційний Київ почав робити вже зараз.

Раніше РНБО повідомила, що працює над планом "Б" щодо Донбасу

Зазначимо, що на початку грудня минув рік з часу Паризького саміту, на якому зустрілись лідери "нормандської четвірки". Після цього у РНБО планували розробляти план "Б" щодо вирішення ситуації на Донбасі. Раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомляв, що такий план може бути затверджений вже на початку 2021 року.