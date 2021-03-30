Ми виживаємо, доведеться приймати болючі рішення, – Остальцев про виплату ФОПам

Верховна Рада ухвалила виплатити бізнесу по 8 тисяч гривень допомоги. Втім, підприємцям потрібна зовсім інша допомога.

Бізнесмен і засновник піцерії Veterano Леонід Остальцев розповів, що першу виплату таки отримав, але це мізер для його бізнесу. І додав, якщо надалі так триватиме, доведеться діяти по-іншому.

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