Ми виживаємо, доведеться приймати болючі рішення, – Остальцев про виплату ФОПам
Верховна Рада ухвалила виплатити бізнесу по 8 тисяч гривень допомоги. Втім, підприємцям потрібна зовсім інша допомога.
Джерело:24 канал
Бізнесмен і засновник піцерії Veterano Леонід Остальцев розповів, що першу виплату таки отримав, але це мізер для його бізнесу. І додав, якщо надалі так триватиме, доведеться діяти по-іншому.
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За його словами, ці виплати не те, що не змінюють ситуацію – вони взагалі ніяк не впливають на бізнес. Він вважає, що це "радянський підхід до розв'язання проблеми".
"Для мого бізнесу, загалом від початку карантину, загальна сума збитків склала майже 1,6 мільйона гривень. Це не враховуючи недозароблені гроші", – сказав Остальцев.
Про інші втрати
Як наголосив ветеран АТО та бізнесмен, він дуже пишається тим, що не звільнив жодної людини від початку локдауну. Однак, зараз все може змінитись.
Ми виживаємо і перебуваємо в процесі роботи із питанням щодо співробітників. В будь-якому випадку доведеться приймати дуже болісні рішення. Це без варіантів,
– додав бізнесмен.
Остальцев про допомогу ФОПам: дивіться відео
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