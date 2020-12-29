У "Слузі народу" вважають, що у 2020 році парламент справився із більшістю своїх завдань. Серед історичних досягнень назвали відкриття ринку землі, легалізацію грального бізнесу та завершення першого етапу децентралізації.

Деякі досягнення Ради Арахамія назвав історичними

Також серед здобутків у президентській політсилі назвали ухвалення закону про водний транспорт, а також закону про деривативи. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Якщо проаналізувати наші власні очікування і реалізацію, то виконали ми нашу програму приблизно на 70%. Досягнення, які можна вважати історичними, – це, насамперед, відкриття ринку землі, чого протягом 30 років не могла зробити жодна політична сила,

– зазначив Арахамія.

У "Слузі народу" наголосили на важливості легалізації грального бізнесу в Україні. Адже такий вид діяльності існував у тіньовому вигляді.

Арахамія також переконаний на історичній важливості завершення першого етапу реформи децентралізації. Глава фракції сказав, що укрупнення районів дасть змогу зекономити 10 мільярдів гривень, які підуть на громади.

Які провали перерахував Арахамія

Провал реформи СБУ.

Нестворення Бюро економічної безпеки замість фіскальної служби.

Неухвалення в другому читанні закону про референдум.

Не проведена амністія капіталів.

З великих реформ це, мабуть, все: у програмі вони вже практично на виході, там 95% готовності, але через коронавірус довелося відкласти,

– додав Арахамія.

У лютому, можливо, ухвалять закон про референдум

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що у січні 2021-го року парламент візьметься за реалізацію планів. У лютому, можливо, ухвалять в цілому законопроєкт про референдум.