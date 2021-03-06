Ми в статусі людей, яких шантажують, – ексв'язень бойовиків Асєєв про більші санкції щодо Росії

Письменнику та журналісту Станіславу Асєєву вдалось вижити та вирватись з полону донецьких бойовиків. Він вважає, що Росію під час війни можуть зупинити дуже жорсткі міжнародні санкції.

Про це Асєєв розповів в інтерв'ю "Радіо Свободі". Письменник висловив сумнів, що Україна дочекається набагато потужніших санкцій щодо Росії.

До теми Це станеться, але не в найближчі 5 – 7 років, – Асєєв про війну на Донбасі

Якщо будуть дуже потужні економічні санкції з боку США, наприклад відключення від SWIFT, то можливо (це зупинить Росію – 24 канал). Але я маю сумніви, що вони будуть. Тут просто треба розуміти, що ми на сьогодні у статусі людей, яких шантажують,

– наголосив Асєєв.

На окупованих територіях – повністю російський інфопростір

Асєєв повідомив, що на окупованих територіях повністю російський інформаційний простір. Більше насиченим російською пропагандою його уявити складно.

Вони хочуть, щоб ми де-факто залишили все, як є, всю цю структуру залишили, а де-юре за все це взяли відповідальність і прийняли до структур України,

– зауважив Асєєв.

США продовжили санкції проти Росії

Зазначимо, що на початку березня американський президент Джо Байден продовжив санкції США проти Росії через агресію на територію України. Діятимуть каральні обмеження щонайменше до 6 березня 2022 року. Мовиться про продовження президентського указу від 6 березня 2014 року, який підписав ще Барак Обама.