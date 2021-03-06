Ми в статусі людей, яких шантажують, – ексв'язень бойовиків Асєєв про більші санкції щодо Росії

Джерело:"Радіо Свобода"
Письменнику та журналісту Станіславу Асєєву вдалось вижити та вирватись з полону донецьких бойовиків. Він вважає, що Росію під час війни можуть зупинити дуже жорсткі міжнародні санкції.
Про це Асєєв розповів в інтерв'ю "Радіо Свободі". Письменник висловив сумнів, що Україна дочекається набагато потужніших санкцій щодо Росії.
До теми Це станеться, але не в найближчі 5 – 7 років, – Асєєв про війну на Донбасі
Якщо будуть дуже потужні економічні санкції з боку США, наприклад відключення від SWIFT, то можливо (це зупинить Росію – 24 канал). Але я маю сумніви, що вони будуть. Тут просто треба розуміти, що ми на сьогодні у статусі людей, яких шантажують,
– наголосив Асєєв.
Асєєв повідомив, що на окупованих територіях повністю російський інформаційний простір. Більше насиченим російською пропагандою його уявити складно.
Вони хочуть, щоб ми де-факто залишили все, як є, всю цю структуру залишили, а де-юре за все це взяли відповідальність і прийняли до структур України,
– зауважив Асєєв.
Зазначимо, що на початку березня американський президент Джо Байден продовжив санкції США проти Росії через агресію на територію України. Діятимуть каральні обмеження щонайменше до 6 березня 2022 року. Мовиться про продовження президентського указу від 6 березня 2014 року, який підписав ще Барак Обама.