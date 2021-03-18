Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України, – Зеленський

Влада готова "перекрити кисень" усім тим, хто руйнує незалежність України. Володимир Зеленський зазначив, що Україна веде активну інформаційну війну всередині держави. А санкції проти Віктора Медведчука – практичний доказ результативності цієї боротьби.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з литовським лідером Гітанасом Наусєдою.

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Зеленський про боротьбу влади за Україну

Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет. Я це роблю. Стратегія дуже проста: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями,

– зазначив Зеленський.

Так глава держави прокоментував запровадження санкцій проти медведчуківських каналів.

Президент наголосив, що Україна переживає не лише війну на Донбасі, але й страждає від потужної інформаційної війни всередині країни.

"Тому ви й бачите дії, скеровані проти таких людей, в яких, окрім паспорта України, більше нічого українського немає", – додав глава держави.

Нагадаємо, проти кума Путіна Віктора Медведчука нещодавно ввели санкції.