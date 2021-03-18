Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України, – Зеленський
Влада готова "перекрити кисень" усім тим, хто руйнує незалежність України. Володимир Зеленський зазначив, що Україна веде активну інформаційну війну всередині держави. А санкції проти Віктора Медведчука – практичний доказ результативності цієї боротьби.
Джерело:24 канал
Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з литовським лідером Гітанасом Наусєдою.
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Зеленський про боротьбу влади за Україну
Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет. Я це роблю. Стратегія дуже проста: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями,
– зазначив Зеленський.
Так глава держави прокоментував запровадження санкцій проти медведчуківських каналів.
Президент наголосив, що Україна переживає не лише війну на Донбасі, але й страждає від потужної інформаційної війни всередині країни.
"Тому ви й бачите дії, скеровані проти таких людей, в яких, окрім паспорта України, більше нічого українського немає", – додав глава держави.
Нагадаємо, проти кума Путіна Віктора Медведчука нещодавно ввели санкції.
Санкції проти Медведчука: коротко
- Рішення про санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко ухвалили на засіданні РНБО 19 лютого. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.
- Обмеження стосуються блокування фінансових активів, торговельних операцій, а також зупинки економічних та фінансових зобов'язань.
- За словами голови СБУ Івана Баканова, санкції увели через розслідування щодо фінансування тероризму.
- Сам Медведчук заявив, що влада "йде по бєспрєдєлу". Кум Путіна переконує, що готовий навіть до арешту.
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