Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, – Зеленський про "референдум" у Криму

У річницю так званого "референдуму" у Криму Володимир Зеленський заявив, що Україні повернуть українське. На базі Кримської платформи об'єднається увесь світ.

Зеленський наголосив, що 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум.

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Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське,

– зауважив український лідер.

Кримська платформа: останні новини

26 лютого 2021 року Володимир Зеленський дав старт роботі Кримської платформи.

Перший її саміт вже анонсували на 23 серпня – за день до Дня Незалежності.

Такі рішучі дії України наробили переполоху у Росії. Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що українська влада начебто "під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажають міжнародне право".

В Україні такі заяви країни-окупанта назвали політичним булінгом.