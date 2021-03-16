Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, – Зеленський про "референдум" у Криму

Джерело:Твітер Володимира Зеленського
У річницю так званого "референдуму" у Криму Володимир Зеленський заявив, що Україні повернуть українське. На базі Кримської платформи об'єднається увесь світ.
Зеленський наголосив, що 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум.
Актуально У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" у Криму
Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське,
– зауважив український лідер.