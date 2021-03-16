У річницю так званого "референдуму" у Криму Володимир Зеленський заявив, що Україні повернуть українське. На базі Кримської платформи об'єднається увесь світ.

Зеленський наголосив, що 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум.

Актуально У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" у Криму

Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське,

– зауважив український лідер.

Зверніть увагу! Росія 16 березня 2014 року провела у Криму так званий референдум. За приєднання півострова до Росії нібито проголосували понад 90% кримчан. Водночас "референдум" минув з численними порушеннями та фальсифікаціями. Світова спільнота не визнала його результатів. На міжнародній політичній арені Росія отримала статус країни-окупанта.

Кримська платформа: останні новини