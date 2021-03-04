Ми не тримаємось за посади, – Шмигаль підсумував рік роботи уряду

Джерело:Телеграм Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль підсумував рік роботи уряду і наголосив, що ніхто не тримається за посаду. Однак політик переконаний: орієнтуватися потрібно не на час перебування при владі, а на конкретний результат.
Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що кожен уряд має свої виклики та кризові ситуації.
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Однак ніхто не бере участі у часовому забігу: "хто скільки пробуде, хто довше пробуде, хто далі у часі пробіжить якусь дистанцію на якійсь посаді".
Ми говоримо про результат. Це важка робота. Це дуже конкретна робота. Ми хочемо її зробити і ми не тримаємось за посади,
– наголосив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, через тиждень після початку роботи його уряду в Україні довелося запровадити карантин. Шмигаль наголосив, що саме це рішення врятувало країну від "італійського сценарію".
Що ще сказав Шмигаль
Серед головних здобутків уряду Шмигаль виокремив: