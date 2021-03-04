Ми не тримаємось за посади, – Шмигаль підсумував рік роботи уряду
Денис Шмигаль підсумував рік роботи уряду і наголосив, що ніхто не тримається за посаду. Однак політик переконаний: орієнтуватися потрібно не на час перебування при владі, а на конкретний результат.
Джерело:Телеграм Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що кожен уряд має свої виклики та кризові ситуації.
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Однак ніхто не бере участі у часовому забігу: "хто скільки пробуде, хто довше пробуде, хто далі у часі пробіжить якусь дистанцію на якійсь посаді".
Ми говоримо про результат. Це важка робота. Це дуже конкретна робота. Ми хочемо її зробити і ми не тримаємось за посади,
– наголосив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, через тиждень після початку роботи його уряду в Україні довелося запровадити карантин. Шмигаль наголосив, що саме це рішення врятувало країну від "італійського сценарію".
Що ще сказав Шмигаль
Серед головних здобутків уряду Шмигаль виокремив:
- доплати до пенсії в розмірі 500 грн для людей старше 80 років;
- виплати по 2 тисячі гривень на дитину щомісяця родинам ФОПів, які призупинили свою діяльність через карантинні обмеження;
- в Україні запустили програму по частковому безробіттю – це допомогло зберегти понад 500 тисяч робочих місць.
- у квітні запрацював портал "Дія";
- у червні Україна стала партнером розширених можливостей для НАТО;
- мінімальну зарплату для українців збільшили до 5 тисяч гривень.
Призначення Шмигаля: що відомо
- Денис Шмигаль обійняв посаду прем'єр-міністра України у березні 2020 року.
- Його призначення президент Володимир Зеленський прокоментував словами: "зараз українцям потрібен уряд, що зробить неможливе".
- Шмигаль тоді заявив, що "ніхто з нас не прийшов на десятиліття, кожен із нас усвідомлює відповідальність".
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