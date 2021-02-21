Олександр Корнієнко пояснив, чому обіцяні "посадки навесні" так і не відбулися. Політик зауважив, що його команда точно не обіцяла коронавірусу.

Спілкуючись із журналісткою про невиконання деяких передвиборчих обіцянок голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко аргументував, що "на бордах ми не обіцяли COVID-19".

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На запитання де ж "обіцяні посадки" Корнієнко ще раз повторив: "ми не обіцяли COVID-19".

Водночас далі нардеп зауважив, що коронавірусом можна виправдати не все.

Питання посадок не можна (виправдати – 24 канал). А ось економіку точно потрібно розглядати крізь призму COVID-19,

– наголосив Корнієнко.

За словами Корнієнка, виборці "Слуги народу" мають і самі це розуміти.

"Посадки навесні": що відомо