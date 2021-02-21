Ми не обіцяли COVID-19, – Корнієнко про те, "де обіцяні посадки"
Олександр Корнієнко пояснив, чому обіцяні "посадки навесні" так і не відбулися. Політик зауважив, що його команда точно не обіцяла коронавірусу.
Джерело:LB.ua
Спілкуючись із журналісткою про невиконання деяких передвиборчих обіцянок голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко аргументував, що "на бордах ми не обіцяли COVID-19".
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На запитання де ж "обіцяні посадки" Корнієнко ще раз повторив: "ми не обіцяли COVID-19".
Водночас далі нардеп зауважив, що коронавірусом можна виправдати не все.
Питання посадок не можна (виправдати – 24 канал). А ось економіку точно потрібно розглядати крізь призму COVID-19,
– наголосив Корнієнко.
За словами Корнієнка, виборці "Слуги народу" мають і самі це розуміти.
"Посадки навесні": що відомо
- Однією із передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського була "весна посадок" серед українських корупціонерів. Однак вона так і не настала.
- У квітні 2020 року Зеленський заявив, що все-таки "весна прийде – саджати будемо". Водночас громадянам України потрібно зрозуміти, що вони хочуть.
- У грудні 2020 року президент зауважив, що боротьба з корупцією в Україні наразі триває. Зеленський наголосив: "усі визнають, зокрема й британські та американські розвідки, що "верхівка" нашої країни хабарів не бере".
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