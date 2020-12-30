Північний апеляційний господарський суд 9 грудня поновив розгляд позову про повернення акцій "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському. У 2021 році боротьба з олігархами продовжиться.

Боротьба між Зеленським та Коломойським – це зовсім не та боротьба, яка була між Порошенком та цим олігархом. Про це повідомив експерт з політики Олександр Солонтай в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

Варто прочитати Про захмарні премії, конфлікт з Коломойським та збитки в "Нафтогазі": інтерв'ю з Вітренком

Позбутись олігархів не можна

За його словами, це не фронт і не війна, це ситуативні дії. На думку експерта, позбутись олігархів у 2021 році жодних шансів немає.

Добре, що війна між олігархами не розвалила нашу країну у 2020 році. Добре, що олігархи не бігають на перегонки у Кремль,

– зазначив Солонтай.

Нормування олігархічного стану України

Він відзначив, що у 2020 році відбулось унормування олігархічного стану України. Коломойський більше не є найпершим олігархом. Він є одним з олігархічного кола країни. "Його вплив трохи зменшився, війна з Зеленським не почалася, а нішу першості швидко позаймали по шматочках інші олігархи: Ахметов, Пінчук тощо", – також відзначив експерт.

Першого найкращого олігарха немає

Зеленський, як ствердив політолог, більше не має першого найкращого олігарха. Коломойський не вирощує свою олігархічну сім'ю, а вони водночас не претендують на те, що хтось з них має бути рівніший.

"Україна олігархічною країною була, є і залишиться найближчим часом", – додав Солонтай. За його словами, в цьому випадку є негативні та позитивні сторони. З одного боку, блокована економічна реформа. Тому найближчим часом немає можливості перетворити країну у середній клас. З іншого боку, олігархи захищають країну і стають ближчими до народу.

Справа Приватбанку: коротко