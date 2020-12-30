Ми не маємо жодних шансів позбутися олігархів у 2021 році, – Солонтай
Північний апеляційний господарський суд 9 грудня поновив розгляд позову про повернення акцій "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському. У 2021 році боротьба з олігархами продовжиться.
Боротьба між Зеленським та Коломойським – це зовсім не та боротьба, яка була між Порошенком та цим олігархом. Про це повідомив експерт з політики Олександр Солонтай в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.
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Позбутись олігархів не можна
За його словами, це не фронт і не війна, це ситуативні дії. На думку експерта, позбутись олігархів у 2021 році жодних шансів немає.
Добре, що війна між олігархами не розвалила нашу країну у 2020 році. Добре, що олігархи не бігають на перегонки у Кремль,
– зазначив Солонтай.
Нормування олігархічного стану України
Він відзначив, що у 2020 році відбулось унормування олігархічного стану України. Коломойський більше не є найпершим олігархом. Він є одним з олігархічного кола країни. "Його вплив трохи зменшився, війна з Зеленським не почалася, а нішу першості швидко позаймали по шматочках інші олігархи: Ахметов, Пінчук тощо", – також відзначив експерт.
Першого найкращого олігарха немає
Зеленський, як ствердив політолог, більше не має першого найкращого олігарха. Коломойський не вирощує свою олігархічну сім'ю, а вони водночас не претендують на те, що хтось з них має бути рівніший.
"Україна олігархічною країною була, є і залишиться найближчим часом", – додав Солонтай. За його словами, в цьому випадку є негативні та позитивні сторони. З одного боку, блокована економічна реформа. Тому найближчим часом немає можливості перетворити країну у середній клас. З іншого боку, олігархи захищають країну і стають ближчими до народу.
Справа Приватбанку: коротко
- Ще у 2016 році НБУ визнав "Приватбанк" неплатоспроможним. Власники найбільшої кількості акцій Коломойський та Геннадій Боголюбов звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати банк. Крім цього, держава докапіталізувала його установу на понад 155 мільярдів гривень.
- Однак потім ексвласники банку заявили, що націоналізація була незаконною. 15 жовтня 2019 року ПриватБанк переміг в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- У 2019 році уряд підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім ексвласникам.
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