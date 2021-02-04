Ми не допустимо жодних силових дій з боку провокаторів, – Геращенко

В Україні з'явилась загроза силових провокацій – про це заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він пояснив, що така загроза виникла через блокування каналів російської пропаганди а саме ZIK, "112 Україна" і NewsOne.
Джерело: 24 канал
Наразі соціальними мережами активно поширюються заклики, щоб рішення Ради національної безпеки і оборони України не виконувалося та щоб канали працювали далі. Про це в ефірі повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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За його словами, більшість таких заяв є від ботів: хтось намагається збуджувати громадянське суспільство. Але поліція разом зі Службою безпеки України готова відповідати на будь-які виклики, які стосуватимуться порушення закону.
Ми не допустимо будь-яких силових акцій, порушень громадського порядку. Можуть бути мирні мітинги: без зброї та насилля. Сила повинна бути тільки в державі, яка застосовуватиметься згідно з законом,
– зазначив Геращенко.
Він зауважив, що рішення РНБО та указ президента про припинення мовлення каналів щодо яких є ознаки фінансування з боку терористичних організацій, є законними і правильними.
"Ми повинні захищати наш інформаційний простір від тих мовників, які отримують гроші з території Росії", – сказав Геращенко.
За словами заступника МВС, сучасні технології маскування у соціальних мережах ставлять достатньо складні задачі щодо виявлення ботів. Ботофермами можуть керувати і з Росії, і з України. Боти під виглядом звичайних людей намагаються створити суспільну думку за чи проти якихось явищ.
Також Геращенко додав, що в СБУ ретельно вивчають всі заяви, які лунають від проросійських каналів. Представникам медіа висунуть підозри, якщо там буде склад злочину передбачений:
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