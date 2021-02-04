Ми не допустимо жодних силових дій з боку провокаторів, – Геращенко

4 лютого 2021 , 12:04

В Україні з'явилась загроза силових провокацій – про це заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він пояснив, що така загроза виникла через блокування каналів російської пропаганди а саме ZIK, "112 Україна" і NewsOne.

Джерело: 24 канал

Наразі соціальними мережами активно поширюються заклики, щоб рішення Ради національної безпеки і оборони України не виконувалося та щоб канали працювали далі. Про це в ефірі повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Цікаво Телебордель Медведчука знищує ідею медіа в Україні, – Литвин

Силових акцій не допустять

За його словами, більшість таких заяв є від ботів: хтось намагається збуджувати громадянське суспільство. Але поліція разом зі Службою безпеки України готова відповідати на будь-які виклики, які стосуватимуться порушення закону.

Ми не допустимо будь-яких силових акцій, порушень громадського порядку. Можуть бути мирні мітинги: без зброї та насилля. Сила повинна бути тільки в державі, яка застосовуватиметься згідно з законом,
– зазначив Геращенко.

Захист інформаційного простору

Він зауважив, що рішення РНБО та указ президента про припинення мовлення каналів щодо яких є ознаки фінансування з боку терористичних організацій, є законними і правильними.

"Ми повинні захищати наш інформаційний простір від тих мовників, які отримують гроші з території Росії", – сказав Геращенко.

Технології маскування

За словами заступника МВС, сучасні технології маскування у соціальних мережах ставлять достатньо складні задачі щодо виявлення ботів. Ботофермами можуть керувати і з Росії, і з України. Боти під виглядом звичайних людей намагаються створити суспільну думку за чи проти якихось явищ.

В СБУ вивчають заяви

Також Геращенко додав, що в СБУ ретельно вивчають всі заяви, які лунають від проросійських каналів. Представникам медіа висунуть підозри, якщо там буде склад злочину передбачений:

  • 109-ою статтею Кримінального Кодексу України (Заклик до насильницького повалення державної влади в Україні);
  • 110-ою статтею Кримінального Кодексу України (Заклик до розчленування України).

Блокування каналів Медведчука: коротко


Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу