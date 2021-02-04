Ми не допустимо жодних силових дій з боку провокаторів, – Геращенко

В Україні з'явилась загроза силових провокацій – про це заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він пояснив, що така загроза виникла через блокування каналів російської пропаганди а саме ZIK, "112 Україна" і NewsOne.

Джерело: 24 канал

Наразі соціальними мережами активно поширюються заклики, щоб рішення Ради національної безпеки і оборони України не виконувалося та щоб канали працювали далі. Про це в ефірі повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Силових акцій не допустять

За його словами, більшість таких заяв є від ботів: хтось намагається збуджувати громадянське суспільство. Але поліція разом зі Службою безпеки України готова відповідати на будь-які виклики, які стосуватимуться порушення закону.

Ми не допустимо будь-яких силових акцій, порушень громадського порядку. Можуть бути мирні мітинги: без зброї та насилля. Сила повинна бути тільки в державі, яка застосовуватиметься згідно з законом,

– зазначив Геращенко.

Захист інформаційного простору

Він зауважив, що рішення РНБО та указ президента про припинення мовлення каналів щодо яких є ознаки фінансування з боку терористичних організацій, є законними і правильними.

"Ми повинні захищати наш інформаційний простір від тих мовників, які отримують гроші з території Росії", – сказав Геращенко.

Технології маскування

За словами заступника МВС, сучасні технології маскування у соціальних мережах ставлять достатньо складні задачі щодо виявлення ботів. Ботофермами можуть керувати і з Росії, і з України. Боти під виглядом звичайних людей намагаються створити суспільну думку за чи проти якихось явищ.

В СБУ вивчають заяви

Також Геращенко додав, що в СБУ ретельно вивчають всі заяви, які лунають від проросійських каналів. Представникам медіа висунуть підозри, якщо там буде склад злочину передбачений:

109-ою статтею Кримінального Кодексу України (Заклик до насильницького повалення державної влади в Україні);

110-ою статтею Кримінального Кодексу України (Заклик до розчленування України).

Блокування каналів Медведчука: коротко

Канали ZIK, NewsOne і "112 Україна", які належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку, припинили мовлення.

Це сталося після того, як РНБО запровадила санкції проти їхнього власника.

Міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом звернеться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки проросійських каналів.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу