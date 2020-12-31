2020 рік подарував і безліч хороших моментів.

Кожен з нас навчився радіти не лише великим звершенням та подіям, але й маленьким, буденним речам – хвилинам без поганих новин.

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2020 року є за що подякувати

Цьогоріч є і чимало речей, за які я вдячна. За те, що найближчі друзі та родичі залишаються поруч зі мною.

За те, що власне цьогоріч стосунки з близькими особливо міцнішали. За те, що ми культивували цінності затишку, взаємоповаги, справедливості. І мені здається, це відчував кожен з нас.

У 2020 році я пережила великі та важливі особисті зміни: розкрила в собі потенціал цілодобово нести за когось відповідальність, розуміти, що зараз я створюю чиєсь майбутнє. І водночас, хтось створює моє. Також особистим звершенням стало й те, що я почала дозволяти собі більше радостей: в тому, щоби викреслити всі пункти графіку та дати собі можливість нічого не робити або робити лише те, чого справді хочеться. Наприклад, дозволити собі просто погуляти лісом, розуміючи, що ти живеш нині і зараз.

У 2021 рік я бажаю вам забрати лише такі моменти, які подарували вам чудові емоції та відчуття. Будьте щасливими за будь-яких обставин, наповнюйте своє життя яскравими спогадами, надихайтеся та будьте джерелом натхнення, творіть, любіть та звершуйте неможливе!

Джерело: Facebook