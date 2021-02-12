Ми маємо постійно їздити "на нуль": Зеленський опублікував відео про поїздку на Донбас

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, у якому прозвітував про свою поїздку на Донбас разом з послами G7. У ролику глава держави ще раз подякував українським воїнам.

За словами президента, на передову потрібно їздити і самим, і з іноземними гостями, аби переконатись, що режим припинення вогню потрібен тільки Україні, але не сепаратистам.

До теми Події на Донбасі ніколи не мають стати звичними, – Зеленський

Що говорив Зеленський

Гарант зауважив, що перемир'ю заважають підступність ворога та його провокації.

Ми маємо постійно їздити "на нуль". І самі – щоб розуміти, що наша армія сильна – як психологічно, так і за рівнем забезпечення. І разом з іноземними гостями,

– наголосив Зеленський.

На передовій глава держави поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди. До речі, під час поїздки посадовці отримали повідомлення про загибель українського бійця.

"Якщо йде снайперське знищення наших військових, вони знають, що повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, що знищили життя. Саме так вони і роблять", – наголосив Зеленський.

Що казали посли G7

Посли підкреслили, що Мінські угоди – це єдиний шлях мирного врегулювання конфлікту.

Хоча закінчення війни може бути нескоро, однак міжнародна спільнота працюватиме над цим.

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