Сергій Стерненко записав відеозвернення зі зали суду в Одесі. Він подякував українцям за підтримку та висловив сподівання, що справедливість переможе. Активіст очікує на реакцію зі сторони Володимира Зеленського. А також закликав усіх небайдужих вийти на акції протесту 8 та 9 березня.

Стерненко 5 березня записав черговий відеоблог, однак цього разу зі зали Приморського суду Одеси.

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Подяка за підтримку

Я дуже вдячний за вашу підтримку, я бачу її, відчуваю, чую. Ця підтримка дуже сильно надихає і дозволяє мати сили далі на боротьбу,

– заявив Стерненко.

Він наголосив, що поки активісти борються за нього та, зокрема, Андрія Антоненка, то є шанс на те, що все буде добре.

Стерненко переконаний, що "рано чи пізно гідру вдасться здолати". Однак активіст вважає, що якщо влада "далі чинитиме свавілля, яке чинить, то може закінчити, як режим Януковича".

Очікування реакції Зеленського

Крім того, активіст зазначив, що чекає на реакцію щодо ситуації з ним зі сторони Володимира Зеленського.

Мене дивує, що він мовчить. Тисячі людей виходили під Офіс Президента двічі, а він досі мовчить,

– зазначив активіст.

На його думку, можливо, є хтось, хто хоче підставити президента, аби погіршити його імідж в очах суспільства. Стерненко переконаний, що найгіршим для Зеленського буде мовчання.

Акції протесту

Активіст закликав небайдужих долучатися до протестів, які заплановані на 8 та 9 березня. Зокрема, й заради Андрія Антоненка, який понад 1 рік перебуває у в'язниці.

Ми маємо боротися за свої права,

– додав Стерненко.

Він звернув увагу: якщо цього не робити, тоді права українців можуть забрати.

Довідка. Нещодавно Апеляційний суд Києва залишив Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, під вартою до 2 квітня. Захист вкотре намагався домогтися пом'якшення запобіжного заходу, однак безуспішно.

Звернення Сергія Стерненка зі суду: дивіться відео

Стерненка засудили: основне

Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців в'язниці. Активіста звинуватили начебто у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича та крадіжці 300 гривень.

Через вирок люди в різних містах вийшли на масові протести. На Банковій навіть трапились сутички, у яких постраждали 40 людей. Протестувальники оголосили безстрокову акцію.

Згодом активіст подав апеляцію до суду, в якій просив скасувати вирок, який "є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи".



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу