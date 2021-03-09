Володимир Зеленський анонсував 1600 інфраструктурних проєктів у кожне українське село. Тривалість їхньої реалізації оцінили у 9 – 10 років.

Під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" Зеленський анонсував робочі місця та відновлення інфраструктури у сільській місцевості.

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Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма поки що розрахована на 9-10 років. Половину, 500-600, ми зробимо за найближчі 3,5 – 4 роки,

– зауважив Зеленський.

Що сказав Зеленський

Молодь та люди працездатного віку виїжджають з сіл, бо не можуть знайти там роботу. Це призводить до занепаду інших галузей. Зокрема, закриваються дошкільні навчальні заклади та школи, які не потрібні старшим людям.

Перший досвід з відновлення життя у селах влада вже отримала. Це відбулося під час роботи над КПВВ на лінії розмежування у Щасті, Новотроїцькому, Станиці Луганській. Зокрема, вдалося відновити низку сфер життя. Зокрема, роботу центрів адмінпослуг, банківських та поштових відділень, магазинів, аптек.

На прикладі КПВВ можна зауважити, які послуги працюють, а чого не вистачає й варто додати.

Спонсорувати реалізацію цих проєктів можна за гроші спонсорів або за підтримки бізнесу.

Окрім того, для сіл розробляють економічну програму.

Зверніть увагу! Україна 10 листопада відкрила 7 КПВВ на Донбасі. Однак через дії окупантів працюють лише пункти пропуску "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".