Леонід Кравчук засудив російських топ-політиків, які вдають з себе "посередників" у війні з Україною й заявляють про "готовність допомогти" нашій державі. Перший президент запевнив агресора, що Україна вже не та, якою була всього кілька років тому.

В ефірі одного з телеканалів очільник української групи в тристоронніх переговорах зауважив, що Росія спершу перетинає всі червоні лінії, а потім сама ж горланить про їхній перетин.

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Посилаючись на слова глави МВС Арсена Авакова, перший президент України розповів, що наша держава має адекватні відповіді на всі можливі сценарії розвитку війни.

Сьогодні Україна не та, якою була 5, 6 чи 7 років тому. Сьогодні ми готові. Ми не хочемо цього, але ми готові набити морду тим, хто полізе до нас без запрошення,

– заявив Леонід Кравчук.

Політик також зауважив, що росіяни – зокрема Путін, Лавров, Пєсков, Гризлов та інші – у різні часи війни говорили різні речі, але завжди зводили все до того, буцімто вони на Донбасі "лише спостерігачі".

"Вони нам, бачте, допомагають вирішити питання якогось "внутрішнього конфлікту". А ми їх просимо? Ми кажемо: ідіть геть до чортової матері", – різко заявив глава делегації в ТКГ.

Леонід Макарович підкреслив, що просити агресора допомоги проти самого ж агресора – це якась дивина. Резюмуючи, президент заявив про неадекватність російського керівництва в оцінці ситуації та інтелектуальних здібностей противника.

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