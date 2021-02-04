Ми дискутуємо, – Разумков розповів про розбіжності з Зеленським

4 лютого 2021 , 03:51
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зізнався, що іноді дискутує з президентом Володимиром Зеленським. І такі дискусії вважає нормальним робочим процесом.

Джерело: УНІАН

В інтерв'ю одному з українських телеканалів спікер Ради сказав, що між ним та главою держави є певні дискусійні питання. Так Дмитро Разумков відповів на запитання, чи підтримує він політику Володимира Зеленського.

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Що каже Разумков про стосунки з Зеленським

Разумков відповів, що "по багатьох питаннях" політику президента підтримує. Але не у всіх.

Є питання, по яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина,
– заявив глава Верховної Ради.

А коли у нього уточнили, чи більше стало останнім часом таких "дискусійних питань", Разумков відповів: "По-різному. І я думаю, що це нормальний робочий процес".

Що відомо про останні розбіжності Зеленського та Разумкова

  • У грудні та січні Дмитро Разумков не підтримав призначення Юрія Вітренка в уряд на посаду віцепрем'єр-міністр – міністра енергетики. Навіть попри те, що Володимир Зеленський закликав фракцію "Слуга народу" проголосувати за. Причому Разумков висловлювався проти в обох випадках, коли кандидатуру Вітренка вносили в Раду.
  • А 2 лютого Разумков утримався під час голосування членів Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, які призвели до припинення мовлення телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne. Спікер був єдиним, хто не підтримав це рішення.