Ми дискутуємо, – Разумков розповів про розбіжності з Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зізнався, що іноді дискутує з президентом Володимиром Зеленським. І такі дискусії вважає нормальним робочим процесом.

Джерело: УНІАН

В інтерв'ю одному з українських телеканалів спікер Ради сказав, що між ним та главою держави є певні дискусійні питання. Так Дмитро Разумков відповів на запитання, чи підтримує він політику Володимира Зеленського.

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Що каже Разумков про стосунки з Зеленським

Разумков відповів, що "по багатьох питаннях" політику президента підтримує. Але не у всіх.

Є питання, по яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина,

– заявив глава Верховної Ради.

А коли у нього уточнили, чи більше стало останнім часом таких "дискусійних питань", Разумков відповів: "По-різному. І я думаю, що це нормальний робочий процес".

Що відомо про останні розбіжності Зеленського та Разумкова

У листопаді 2020 голова ВРУ вносив до парламенту законопроєкт щодо вирішення конституційної кризи (коли Конституційний суд фактично скасував обов'язкове декларування статків для чиновників та суддів). Документ від Разумкова відрізнявся від ініціативи Зеленського, який тоді пропонував КСУ розігнати.

У грудні та січні Дмитро Разумков не підтримав призначення Юрія Вітренка в уряд на посаду віцепрем'єр-міністр – міністра енергетики. Навіть попри те, що Володимир Зеленський закликав фракцію "Слуга народу" проголосувати за. Причому Разумков висловлювався проти в обох випадках, коли кандидатуру Вітренка вносили в Раду.