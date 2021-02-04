Ми дискутуємо, – Разумков розповів про розбіжності з Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зізнався, що іноді дискутує з президентом Володимиром Зеленським. І такі дискусії вважає нормальним робочим процесом.
Джерело: УНІАН
В інтерв'ю одному з українських телеканалів спікер Ради сказав, що між ним та главою держави є певні дискусійні питання. Так Дмитро Разумков відповів на запитання, чи підтримує він політику Володимира Зеленського.
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Разумков відповів, що "по багатьох питаннях" політику президента підтримує. Але не у всіх.
Є питання, по яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина,
– заявив глава Верховної Ради.
А коли у нього уточнили, чи більше стало останнім часом таких "дискусійних питань", Разумков відповів: "По-різному. І я думаю, що це нормальний робочий процес".