Метод Кастресани: в Зеленського є можливість провести радикальну судову реформу

Судовій реформі Володимира Зеленського поки не судилося збутися. Вся проблема в тому, що президент начебто і хоче щось поміняти, але тільки на словах.

На деле предлагает, чтобы проверкой и увольнением зашкварных судей занимались сами судьи. Мы это проходили уже при Петре Порошенко и ничего хорошего из того не вышло.

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Так может хватит наступать на грабли? Ведь есть другой, проверенный способ. И именно о нем мы сегодня и поговорим.

На примере испанца Карлоса Кастресаны, которому пришлось бороться с коррупцией в самой мафиозной стране мира, покажу вам, как можно наконец изменить суды и побороть коррупцию в Украине.

С чего все началось

Начнем с самого начала. Уже 2 недели в правительственном квартале Киева только и разговоров о судебной реформе. Для этого даже Форум "Украина-30" собирался. Главный вопрос – как сделать украинские суды честными и как очистить их от коррупции?

Президент Зеленский четко дал понять – настроен он решительно и даже внес в Раду законопроект, который должен положить начало очищению судебной власти. Он предлагает сформировать новый состав Высшего совета правосудия.

Зеленский не может сделать судебную реформу / Фото Getty Images​

Небольшое отступление, чтобы мы окончательно не запутались. В Украине судейские мантии носит несколько тысяч человек, за всеми ними нужно присматривать, выявлять зашкваренных судей и увольнять при необходимости. И вот этим и должен заниматься Высший совет правосудия. В идеале это такие себе ревизоры с кнутами.

Порошенко в свое время задумал проверить всех судей, уволить зашкваренных и набрать новых. Но проблема в том, что занимался этим этот самый ВСП, который сам до мозга костей зашкваренный и тупо покрывает таких же судей. Замкнутый круг.

Предложение от Зеленского

И вот Зеленский задумал очистить этого судейского ревизора, а чтобы очистка прошла успешно – предложил запустить Этическую комиссию, которая и будет проверять всех членов самой ВСП и новых кандидатов. В неё будут входить 3 международных эксперта и 3 судьи. Казалось бы, всё логично. Дождались.

Но проблема в том, что для окончательного решения этой этической комиссии нужно 4 голоса "за". Как думаете, дадут судьи свой голос за увольнение своего же коллеги, от которого зависит их же судьба? Думаю нет.

А если отдать решающий голос именно международным экспертам? Может это решит проблему раз и навсегда? Если судьбу членов ревизора ВСП отдать в руки тем, кто точно не замешан в этой судейской круговой поруке?

Кто такой Карлос Кастресана

И в этой связи предлагаю обратить внимание на кандидата №1 в Этическую комиссию, которого предлагали Зеленскому наши международные партнеры еще в конце 2019 года – Карлос Кастресана.



Карлос Кастресана / Фото Abogacía Española​

Это человек, которому удалось побороть коррупцию в Гватемале, когда это дело всецело отдали в его руки. О нем и пойдет речь дальше.

Ситуация в Гватемале была катастрофической

В начале 2000-х годов уровень коррупции в Гватемале достиг такого уровня, что в стране не осталось наверное ни одного чиновника, или силовика, который бы не был в ней замешан. Логично, что бороться с этим явлением было попросту некому.

В мировом рейтинге Transparency International по уровню коррупции страна находилась тогда на 111 строчке, на одном уровне с Замбией и Лаосом.

В стране процветали наркомафия и торговля людьми. Понятно, что ни о каких честных судах и речи не шло.

Даже бывший президент Гватемалы скрывался в Мексике от обвинения в хищении государственных денег, а колумбийские и мексиканские наркокартели вместе с силовиками фактически руководили отдельными регионами страны.

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Закончилось тем, что власти Гватемалы признали, что сами этого монстра они побороть не могут, а потому обратились к ООН с просьбой разобраться с коррупцией в их стране. ООН просьбу услышали и уже в 2007 году в стране заработала Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью.

По своей сути – это аналог украинского НАБУ, с одним лишь отличием – управляли им не гватемальцы, а представители ООН.

Возглавил гватемальское НАБУ испанский адвокат и юрист Карлос Кастресана, тот самый который кандидат №1 в Этическую комиссию по отбору украинских судей.

Как он поборол коррупцию

У него к тому моменту было впечатляющее резюме – он обвинял в коррупции многих крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников разных стран, включая бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, и защищал интересы жертв режимов чилийского диктатора Аугусто Пиночета и аргентинского — Хорхе Видела.



Сильвио Берлускони и Хорхе Видела / Колаж 24 канала

Начав работать в Гватемале Кастресана ожидаемо столкнулся с тем, что и полиция, и прокуратура, и суды, с которыми ему предстояло сотрудничать, тоже оказались напрочь коррумпированными. Потому любое дело против коррумпированных чиновников попросту некуда было передавать.

Кастресане пришлось прибегнуть к резонансному решению – в Комиссии по борьбе с безнаказанностью были созданы мини-аналоги этих учреждений.

Была создана небольшая отдельная полиция, в прокуратуру внедряли волонтеров из других стран. Кроме того, Кастресана отыскал нескольких честных судей – на всю страну. Все учасники этой цепочкий регулярно проходили детектор лжи и целый ряд проверок контроля надежности.

На основе таких вот квази органов в итоге был избран прокурор, который начал сотрудничать с Кастресаной. Но всё упиралось в суды. Десятки дел просто пылились, так как коррумпированные суды были не в состоянии их рассматривать.

Расправа над судами

Решением этой проблемы было создание Высшего специализированного суда, который бы рассматривал исключительно коррупционные дела с высокими рисками.

Кстати, аналогом гватемальского Специализированного суда и стал Высший антикоррупционный суд в Украине у истоков которого стоял именно Карлос Кастресана.

Но на этом Кастресана не остановился и в Гватемале появилась хорошо охраняемая тюрьма для тех кто находится под следствием у комиссии. Потому что из обычных гватемальских тюрем наркокартели могли банально освободить своих же протеже.

Еще на старте работы Кастресаны в Гватемале было сказано, что Комиссия против безнаказанности должна покинуть страну только после полного обновления правоохранительной и судебной систем. И Гватемале это удалось.

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Победа Кастерана

Карлос Кастресана покинул страну в 2010 году. За время службы он упрятал за решетку 150 влиятельных гватемальских чиновников, среди которых:

экс-президент;

3 бывших министров внутренних дел;

4 генерала армии;

4 директора национальной полиции;

бизнесмены;

конгрессмены;

наркоторговцы.

Но главное, что борьба с коррупцией помогла запустить реформы практически во всех сферах в стране. Ведь финансировалась деятельность Комиссии против безнаказанности не гватемальцами, а международными донорами, которые постоянно требовали результата.

И даже не сомневайтесь – коррумпированная система Гватемалы сильно сопротивлялась, как и украинская сегодня.

Как исправить ситуацию в Украине

В 2016 году Карлос Кастресана заявлял, что подобная практика могла бы сработать и в Украине. Как? Всё просто – стоит пустить международных прокуроров и судей в Офис генпрокурора и Высший совет правосудия.

Это между своими можно договориться, а вот с иностранным партнером, которому платит не Украина – вряд-ли. И для этого достаточно просто принять соответствующие законы.

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Но вместо чего-то подобного команда Зеленского снова предлагает порошенковскую модель очищения судов – когда одни зашкваренные судьи проверяют других зашкваренных. Это замкнутый круг.

Более того, Этическая комиссия по отбору судей, куда должен был войти Карлос Кастресана, вообще похоже больше не обсуждается как действенный инструмент. В Верховной Раде его хотят сделать просто фасадным органом. Просто, чтобы было.

Кстати, в 2017 году, ровно таким же голосованием в Раде Кастресану не назначили в качестве аудитора НАБУ. Сегодня история, похоже, повторяется.

Поэтому для меня очень странно, что мы так боимся оказаться под мифическим "внешним управлением", но с радостью готовы мирится с беспределом в судах.