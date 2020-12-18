Попри пандемію коронавірусу, на меткомбінатах імені Ілліча та "Азовсталь" групи Метінвест продовжують роботу на забезпеченням безпеки праці, високої якості продукції та розширенням асортименту.

Зокрема, як повідомили в компанії Метінвест, в структурних підрозділах меткомбінатів виконуються планово-попереджувальні ремонти обладнання.

Так, у капітальні ремонти промислового обладнання двадцяти одного підрозділу меткомбінату імені Ілліча в поточному році інвестовано 1,55 млрд грн. Основні зусилля були зосереджені на завершенні капітального ремонту першої агломашини, під час якого:

замінили змінне обладнання

відремонтували колектори

в цеху агломерації капітально відремонтували баштовий вагоноперекидач,

проведено повну ревізію комплексу обладнання листопрокатного цеху;

в конвертерному цеху виконано роботи із заміни низки обладнання.

"Виконуючи все необхідне: від контролю роботи агрегатів до своєчасних та якісних капітальних, планово-попереджувальних і поточних ремонтів, ми досягаємо головного – безпечної ефективної роботи виробничих потужностей, високої якості продукції, що виробляється, й отримуємо можливість щорічно розширювати асортимент. І це одна з важливих складових успішного майбутнього підприємства", – наголосив генеральний директор ММК імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

На меткомбінаті "Азовсталь" інвестиції в капітальний ремонт промислових потужностей 2020 року склали 1,32 млрд грн. Ключові проєкти були спрямовані на відновлення обладнання конвертерного, доменного та коксового виробництва. наприклад:

в конвертерному цеху вжили заходів для попередження аварійних зупинок устаткування;

у доменному цеху провели повну ревізію печі з переобладнанням її бункерів,

провели роботи з відновлення зношених елементів коксових батарей;

в кисневому цеху провели ремонт двох агрегатів – повітряного компресора ЕК 1500 №8 і повітророзподільчої установки ПРУ-60 станції №1;

крім того, пройшли капітальні ремонти промислових агрегатів ще у двадцяти підрозділах підприємства.

"Ми послідовно реалізуємо технологічну стратегію розвитку виробництва, виконуючи планові ремонти та техобслуговування промислових агрегатів. Тим самим створюючи необхідні умови для збереження конкурентних переваг у виробництві продукції", – зазначив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.