У Метінвесті розповіли, як досягається безпека праці та якість продукції
Попри пандемію коронавірусу, на меткомбінатах імені Ілліча та "Азовсталь" групи Метінвест продовжують роботу на забезпеченням безпеки праці, високої якості продукції та розширенням асортименту.
Зокрема, як повідомили в компанії Метінвест, в структурних підрозділах меткомбінатів виконуються планово-попереджувальні ремонти обладнання.
Так, у капітальні ремонти промислового обладнання двадцяти одного підрозділу меткомбінату імені Ілліча в поточному році інвестовано 1,55 млрд грн. Основні зусилля були зосереджені на завершенні капітального ремонту першої агломашини, під час якого:
- замінили змінне обладнання
- відремонтували колектори
- в цеху агломерації капітально відремонтували баштовий вагоноперекидач,
- проведено повну ревізію комплексу обладнання листопрокатного цеху;
- в конвертерному цеху виконано роботи із заміни низки обладнання.
"Виконуючи все необхідне: від контролю роботи агрегатів до своєчасних та якісних капітальних, планово-попереджувальних і поточних ремонтів, ми досягаємо головного – безпечної ефективної роботи виробничих потужностей, високої якості продукції, що виробляється, й отримуємо можливість щорічно розширювати асортимент. І це одна з важливих складових успішного майбутнього підприємства", – наголосив генеральний директор ММК імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.
На меткомбінаті "Азовсталь" інвестиції в капітальний ремонт промислових потужностей 2020 року склали 1,32 млрд грн. Ключові проєкти були спрямовані на відновлення обладнання конвертерного, доменного та коксового виробництва. наприклад:
- в конвертерному цеху вжили заходів для попередження аварійних зупинок устаткування;
- у доменному цеху провели повну ревізію печі з переобладнанням її бункерів,
- провели роботи з відновлення зношених елементів коксових батарей;
- в кисневому цеху провели ремонт двох агрегатів – повітряного компресора ЕК 1500 №8 і повітророзподільчої установки ПРУ-60 станції №1;
- крім того, пройшли капітальні ремонти промислових агрегатів ще у двадцяти підрозділах підприємства.
"Ми послідовно реалізуємо технологічну стратегію розвитку виробництва, виконуючи планові ремонти та техобслуговування промислових агрегатів. Тим самим створюючи необхідні умови для збереження конкурентних переваг у виробництві продукції", – зазначив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.
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