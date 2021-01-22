Мешканців будинку престарілих могли лишити без нагляду: ЗМІ дізналися нові деталі трагедії
До загибелі 15 людей внаслідок пожежі у харківському будинку престарілих призвели кілька чинників. Ймовірно, що у день пожежі працівники залишили мешканців пансіонату без нагляду.
У будинку для літніх людей "Золотий час" не працював газовий котел. Для опалення приміщення співробітники використовували електрообігрівач. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє НВ.
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ЗМІ про причину трагедії
За даними видання, правоохоронці схиляються до того, що у стіні будівлі трапилося коротке замикання в проводці. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що всередині будинку все було дерев'яне, зокрема і підлога.
Зауважимо, генрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що причиною пожежі може бути необережне поводження з електрообігрівачами.
Головне про пожежу у Харкові
- 21 січня на другому поверсі будинку для престарілих "Золотий час" спалахнула пожежа.
- Загинуло 15 людей, ще 11 – постраждали. Наразі 5 літніх людей перебувають у лікарні.
- Пансіонат не був зареєстрований, він працював незаконно.
- На власників "Золотого часу" відкрили кримінальну справу.
- Крім того, правоохоронці затримали 4 людей. Серед них власник, орендар та його дружина, а також адміністратор будинку.
- Через пожежу у Харкові Кабмін доручив перевірити всі заклади розміщення в Україні на дотримання правил пожежної безпеки.
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