До загибелі 15 людей внаслідок пожежі у харківському будинку престарілих призвели кілька чинників. Ймовірно, що у день пожежі працівники залишили мешканців пансіонату без нагляду.

У будинку для літніх людей "Золотий час" не працював газовий котел. Для опалення приміщення співробітники використовували електрообігрівач. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє НВ.

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ЗМІ про причину трагедії

За даними видання, правоохоронці схиляються до того, що у стіні будівлі трапилося коротке замикання в проводці. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що всередині будинку все було дерев'яне, зокрема і підлога.

Зауважимо, генрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що причиною пожежі може бути необережне поводження з електрообігрівачами.

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