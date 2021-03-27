Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов закликав всі прибережні міста максимально заощаджувати воду напередодні курортного сезону. Так її економлять для туристів.

За словами українських експертів, питної води для потреб населення на півострові достатньо, але її нераціонально використовують. Свої розрахунки і докази вони долучили до звіту "Вплив нераціональної політики російської окупаційної влади на водний баланс Криму". Цей звіт направили водному комісару Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Важливо Росія – агресор, а не посередник, – заява країн ООН про війну на Донбасі

Зауважимо, що згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальною за проблеми води у Криму є країна-окупант Росія.

Сім'ї на півострові "викинуть" на вулицю

У Сімферополі 30 родин виженуть на вулиці, а їхні оселі знесуть. Підконтрольні Росії чиновники вважають, що будинки звели незаконно, тому їх необхідно демонтувати. Проблема так званих самобудів у Криму актуальна, відколи з депортації почали повертатись корінні жителі півострова – кримські татари.

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Проти зірок відкрили провадження через концерт в Криму

Під керівництвом кримської прокуратури розпочали слідство щодо 23 артистів, які у 2018 році співали та танцювали на відкритті Кримського моста. Ба більше, за рішенням суду Служба безпеки України має провести ще одне кримінальне розслідування. Мовиться про 59 російських знаменитостей, які після окупації гастролювали у Криму.

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