У Дніпрі від вечора 16 січня частина містян залишились без електрики та опалення. Мовиться про мешканців Шевченківського району міста. Людей вже запевнили, що проблему намагаються усунути.

Електропостачання обіцяють відновити 17 січня після 17:00. Про це розповів мешканець одного з будинків, який залишився без світла, повідомляє ТСН.

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Чому зникло електропостачання

Світло зникло 16 січня о 21:30 на півтори години. Згодом воно увімкнулось, але о 03:00 знову зникло та вже не з'являлось.

У ДТЕК "Дніпровські електромережі" прокоментували ситуацію. Там заявили, що відбулось аварійне відключення на обладнанні. Ремонтні роботи подовжили у зв'язку з великим обсягом робіт.

Проблема мешканців

"У місті -18 градусів і приватний сектор не може опалювати будинки, тому що для газових котлів потрібне живлення від електричної мережі", – сказав один з мешканців району.