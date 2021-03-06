Запоріжанка забула онука в маршрутці. За кілька хвилин після цього вона звернулась у поліцію з проханням відшукати малолітню дитину. У Поліції одразу почали пошук.

Майже одночасно із тим на спецлінію "102" звернувся водій автобуса, у якому забули хлопчика. Він повідомив, що на кінцевій зупинці маршруту помітив малого пасажира, який не може про себе нічого розповісти.

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Жінка забула онука через неуважність. Сполохалась лише за кілька хвилин після того, як автобус рушив далі за маршрутом. Також вона звернула увагу правоохоронців, що дитина має вади розвитку.

Патрульні поліцейські Вознесенівського району отримали орієнтування та прикмети хлопчика. Оскільки про ймовірне місцеперевування дитини вже повідомив водій маршрутки, правоохоронці одразу рушили за вказаною адресою.

Працівники поліції доставили маленького запоріжця до відділку, де його чекала бабуся.



Фото знайденого хлопчика / Фото патрульної поліції

Зверніть увагу! Не залишайте малолітніх дітей без нагляду та у разі їхнього зникнення терміново телефонуйте "102"! Вчасно надана допомога врятує дитину від біди.