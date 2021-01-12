На КПВВ "Чонгар" 11 січня працівники Держприкордонслужби затримали 29-річного власника Nissan X-Trail, який настільки хотів прорватися до окупованого Криму без перевірок, що вирішив таранити засоби для зупинки машин.

Чоловіка затримали, а його машину віддали поліціянтам, які відвезли понівечений Nissan до штрафмайданчика. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Самому ж порушнику загрожує лише адміністративна відповідальність завдяки м'яким українським законам.

Розбив X-Trail

Як зазначають прикордонники, мешканець Запоріжжя мав перетинати адмінкордон з Кримом після перевірки машини та проходження передбаченого законом контролю.

Чоловік зачинився у салоні та почав тиснути на газ.

Щоб прорватися до захопленого окупантами півострова йому треба було лише проїхати повз болард – засіб для примусової зупинки машин.

Як і очікувалося, цю боротьбу Nissan вщент пограв. Після кількох ударів спецзасіб взагалі не зазнав ніяких ушкоджень, а от передня частина позашляховика була розбита досить серйозно.

І поки запоріжанин таранив перешкоду, до нього підбігли військові ДПСУ.

Прикордонники силоміць витягли порушника з машини, але він продовжував неадекватно поводитися – кидатися на правоохоронців та намагався чинити їм опір.

За порушення правил режиму на КПВВ та за злісну непокору правоохоронцям щодо порушника склали кілька адмінпротоколів.

Дивіться відео затримання 29-річного мешканця Запоріжжя, який намагався прорватися до Криму: