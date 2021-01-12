Мешканець Запоріжжя намагався прорватися до Криму, але розбив позашляховик: відео
На КПВВ "Чонгар" 11 січня працівники Держприкордонслужби затримали 29-річного власника Nissan X-Trail, який настільки хотів прорватися до окупованого Криму без перевірок, що вирішив таранити засоби для зупинки машин.
Чоловіка затримали, а його машину віддали поліціянтам, які відвезли понівечений Nissan до штрафмайданчика. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
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Розбив X-Trail
Як зазначають прикордонники, мешканець Запоріжжя мав перетинати адмінкордон з Кримом після перевірки машини та проходження передбаченого законом контролю.
- Чоловік зачинився у салоні та почав тиснути на газ.
- Щоб прорватися до захопленого окупантами півострова йому треба було лише проїхати повз болард – засіб для примусової зупинки машин.
- Як і очікувалося, цю боротьбу Nissan вщент пограв. Після кількох ударів спецзасіб взагалі не зазнав ніяких ушкоджень, а от передня частина позашляховика була розбита досить серйозно.
- І поки запоріжанин таранив перешкоду, до нього підбігли військові ДПСУ.
- Прикордонники силоміць витягли порушника з машини, але він продовжував неадекватно поводитися – кидатися на правоохоронців та намагався чинити їм опір.
За порушення правил режиму на КПВВ та за злісну непокору правоохоронцям щодо порушника склали кілька адмінпротоколів.
Дивіться відео затримання 29-річного мешканця Запоріжжя, який намагався прорватися до Криму:
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