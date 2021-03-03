Зі старих деталей: мешканець Черкас власноруч створив оригінальний мотоцикл

Джерело:24 канал
Місцевий мешканець Черкас Олександр Баканов створив власний транспортний засіб. Зокрема, колишній автомеханік змайстрував зі старих деталей оригінальний мотоцикл.
Черкасець створив власний транспорт ще 2 роки тому. Тоді основою для мотоциклу став велосипед.
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Першу версію Баканов змайстрував за пів року. Однак після 2 років вдосконалень від мотоцикла майже нічого не лишилось.
Починаєш його розбирати, різати, потім виходить, що тиждень усе потрібно варити, складати. Спробував – знову 2 дні ріжеш, переробляєш і зварюєш,
– розповів Олександр Баканов.
Робота майстра над мотоциклом / Фото 24 каналу
Колишній автомеханік шукав деталі для свого мотоцикла на барахолці та в гаражах друзів. Фари чоловік взяв зі старого авто, замість сидіння прилаштував офісний стілець, а каркас зварив із залізяк, які знайшов у своєму гаражі.
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Баканов назвав мотоцикл іронічно – "Затьок". На своєму винаході чоловік їздить щодня та навіть возить дружину. Як він розповів, мотоцикл розганяється до 50 кілометрів на годину.
Олександр Баканов на власному мотоциклі / Фото 24 каналу
З мотоциклом виникають деякі труднощі – іноді він може й не заводитись. Однак на випадок ремонту майстер завжди возить з собою необхідні інструменти.
Чоловік не засмучується та вважає, що таке буває, адже його техніка постійно працює у тестовому режимі й поки не є ідеальною.