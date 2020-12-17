Після того, як про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса повідомили родичі та близькі, з’явилася й реакція з боку Харківської міської ради. Так, колега Кернеса, новообраний секретар мерії Ігор Терехов заявив, що "продовжуватиме його справу".

Це поки єдина реакція від офіційного представника міськради Харкова. На смерть Кернеса Терехов відреагував на своїй фейсбук-сторінці.

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Сьогодні вночі пішов мій друг, людина нескінченно закохана у свій Харків, на відродження якого він працював і вдень, і вночі останні 16 років. Людина, яка з сірого і старого Харкова зробила місто, в яке їдуть з усієї України за красою, досвідом управління,

– написав він.

Також Терехов уточнив: поки нічого не може сказати ані про день похорону Кернеса, ані про місце. Втім, найближчим часом це питання вирішать.

Чиновник додав, що команда Кернеса у міськраді "продовжить його справу".

Зауважимо, що Терехова обрали секретарем Харківської міськради 9 грудня. Кандидатуру свого заступника на цей пост дистанційно висунув сам Кернес. Тепер до проведення нових виборів у місті обов’язки мера Харкова виконуватиме саме він.

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