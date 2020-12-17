У мерії Харкова відреагували на смерть Кернеса
Після того, як про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса повідомили родичі та близькі, з’явилася й реакція з боку Харківської міської ради. Так, колега Кернеса, новообраний секретар мерії Ігор Терехов заявив, що "продовжуватиме його справу".
Це поки єдина реакція від офіційного представника міськради Харкова. На смерть Кернеса Терехов відреагував на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо Помер Геннадій Кернес
Сьогодні вночі пішов мій друг, людина нескінченно закохана у свій Харків, на відродження якого він працював і вдень, і вночі останні 16 років. Людина, яка з сірого і старого Харкова зробила місто, в яке їдуть з усієї України за красою, досвідом управління,
– написав він.
Також Терехов уточнив: поки нічого не може сказати ані про день похорону Кернеса, ані про місце. Втім, найближчим часом це питання вирішать.
Чиновник додав, що команда Кернеса у міськраді "продовжить його справу".
Зауважимо, що Терехова обрали секретарем Харківської міськради 9 грудня. Кандидатуру свого заступника на цей пост дистанційно висунув сам Кернес. Тепер до проведення нових виборів у місті обов’язки мера Харкова виконуватиме саме він.
Кернес помер: коротко про головне
- Геннадій Кернес ще влітку припинив з’являтись на людях, а в вересні поповзли чутки про те, що він захворів на коронавірус. Згодом це підтвердили у мерії Харкова.
- Спершу Кернеса лікували у місцевій лікарні, але потім відправили літаком до клініки "Шаріте" у Берліні.
- Попри відсутність Кернеса у розпал виборчої кампанії, він отримав більшість голосів харків’ян на місцевих виборах.
- На початку жовтня повідомлялося, що Кернес подолав коронавірус. Водночас колеги по партії і чиновники мерії запевняли: політик швидкими темпами одужує та скоро повернеться до Харкова.
- 11 грудня стало відомим про те, що стан здоров’я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.
- 17 грудня про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс і дружина Оксана Гайсинська.
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