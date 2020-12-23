У мерії Харкова заявили, що салюти, які невідомі запустили під час похорону Геннадія Кернеса 23 грудня, мали свій сенс.

Кернес був людиною, гідною салюту. Про це заявила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє "Суспільне".

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Постарались люди, які, напевно, хотіли продемонструвати своє погане ставлення і радість з приводу усього того, що відбувається, але навіть салют виявився доречним, тому що Геннадій Адольфович – це людина, яка гідна салюту. І те, що ми його ховали під звуки салюту, у цьому теж є свій сенс,

– заявила Горбунова-Рубан.

Салюти пролунали біля кладовища, де ховали Кернеса. Частково вони перебивали навіть слова священника. На відео моменту можна зауважити, як люди з квітами озираються навколо, не розуміючи, що відбувається.

Салют під час похорону Кернеса: дивіться відео

Що відомо про похорон Кернеса