Мерія Одеси витратила понад 7 мільйонів гривень на новорічні подарунки для школярів 1 – 6 класів і для дітей-сиріт. І все б нічого, однак насправді діти отримали мінімальний набір солодощів. Крім того, "прикрасила" все листівка-вітання від одеського мера Геннадія Труханова.

Докладніше про наддорогі новорічні подарунки для одеських дітей

Згідно з підсумками тендеру, на подарунки з бюджету Одеси пішло більше ніж 7 мільйонів 171 тисяча гривень. За цю суму придбала 98 тисяч 344 традиційні коробки з цукерками. Вартість одного подарунка для школярів становить приблизно 73 гривні. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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За документами, в кожному подарунку мало бути не менше ніж 400 грамів солодощів:

70% – глазуровані шоколадом цукерки, їх мало бути щонайменше 5 видів;

20% – печиво та вафлі;

10% – карамель і желейні цукерки.



Витяги з тендеру щодо новорічних подарунків для дітей Одеси / Фото видання "Думская"

Що діти отримали натомість

Згідно з опублікованими в мережі фотографіями подарунків, діти отримали кілька вафель, карамельні та желейні цукерки, а також листівку від мера Геннадія Труханова. Шоколадних цукерок в коробці виявилося всього дві.



Ось такий подарунок на Новий рік від Труханова отримали одеські школярі та діти-сироти / Колаж 24 каналу

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Цікавий момент

Відповідний тендер проводили на початку жовтня. А переможцем торгів стала компанія "Проект Інвест XXI". Її пов'язують з власником групи "ГЕРЦ" Костянтином Ткачем. Офіційно єдиним засновником і директором компанії є Наталя Фоміна. Зауважимо, що фірма регулярно виграє тендери на обслуговування установ сфери освіти.

За даними "Думської", ця компанія вже фігурувала в харчових тендерах муніципалітету та була фігурантом розслідувань. Зокрема, у 2013 році вона була фігурантом корупційної справи щодо закупівлі харчових продуктів для шкіл Одеси. За даними ЗМІ, тоді Одеська міськрада створила неконкурентні умови конкурсу та незаконно віддала перевагу перед іншими компанії "Проект Інвест XXI".