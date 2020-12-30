Харківська міська рада на позачерговій сесії 30 грудня ухвалила рішення про увічнення пам'яті мера Геннадія Кернеса. Водночас під будівлею мерії влаштували пікет.

Питання увічнення пам'яті Кернеса

Сесія міськради Харкова розпочалася 30 грудня, приблизно о 12:00 з хвилини мовчання. Про це повідомляє Depo.Харків.

Читайте також Смерть Геннадія Кернеса: що відомо про спадкоємців мера Харкова – фото

Головував на ній секретар міськради, виконувач обов'язків мера Ігор Терехов.

Питання про увічнення пам'яті Геннадія Кернеса було першим у порядку денному.

Депутати більшістю голосів підтримали проєкт загального рішення про вшанування пам'яті Кернеса та вжиття заходів щодо увічнення його пам'яті, які передбачені законодавством.

Терехов зазначив, що на наступній сесії депутати мають внести "певні зміни", які дозволять розблокувати можливість надання Кернесу звання почесного громадянина Харкова.

Пікети під міськрадою

Під час сесії під будівлею мерії тривав пікет, повідомляє Укрінформ.

Представники громадських об'єднань та спілки ветеранів АТО вимагали

не порушувати закон щодо безкоштовного проїзду учасників АТО;

не приймати рішення про увічнення Кернеса шляхом перейменування проспекту Науки.

Крім того, пікетувальники зробили перфоманс проти намагання виділити 1,5 мільйона гривень на будівництво чергового артоб'єкту.

Дізнайтеся більше Прощання та похорон Кернеса у Харкові: як усе відбувалося – фото, відео

Що відомо про смерть Кернеса