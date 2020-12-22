У 2020 році в Україні відбулися місцеві вибори. Окрім депутатів до місцевих рад, населення обирало мерів міст. У деяких містах це вдалося зробити одразу, втім, у низці інших – відбувалася запекла боротьба у другому турі. Про новообраних очільників українських міст читайте у матеріалі 24 каналу.

Вони набирали однакову кількість голосів, переобиралися на повторний термін та перемагали попри невтішні прогнози екзитполів. Про переможців на мерських виборах пише 24 канал.

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Впевнена перемога

У 8 великих українських містах кандидати у мери набрали необхідну для перемоги кількість голосів ще у першому турі.

Івано-Франківськ

У Івано-Франківську не було запеклої боротьби за мерське крісло. Чинний міський голова Руслан Марцінків переміг із результатом понад 84% голосів. У нього практично не було опонентів, адже інший кандидат набрав лише трохи більше ніж 6%.

Що відомо про Марцінківа

У 2010 році політик обійняв посаду секретаря міськради. Тоді він активно критикував чинного мера Івано-Франківська Віктора Анушевичуса за те, що у період його каденції в місті виникло багато комунальних проблем.

Через два роки політик став депутатом Верховної Ради 7 скликання.

У 2015 році нардеп заявив, що балотуватиметься у мери Івано-Франківська. Тоді він програв у першому турі Ігорю Насалику, однак вже у другому – обійшов свого конкурента.

Сам Марцінків позиціює себе як "релігійний фундаменталіст". Гостро виступає проти ЛГБТ-спільноти та абортів.

Крім того, він втрапив у ксенофобський скандал через ромів.



Марцінків знову став мером Івано-Франківська / Фото "Галицький кореспондент"

Запоріжжя

За посаду мера Запоріжжя змагалися 10 кандидатів. Втім, перемогу здобув чинний мер Володимир Буряк. Його підтримало майже 60% населення міста.

Буряк – маріонетка Ахметова? До початку своєї політичної кар'єри Буряк працював на підприємстві "Запоріжсталь". Коли власником промислового гіганта став олігарх Рінат Ахметов, Буряка підвищили до головного інженера. Ймовірно, що у 2015 році саме Ахметов "посадив" на мерське крісло Буряка. Запоріжчани проголосували за кандидата попри те, що у нього фактично не було програми. За період каденції чиновника міська рада радше дбала про інтереси Ахметова та його підприємства, аніж про населення.

Кропивницький

Андрій Райкович святкував чергову перемогу на виборах одразу після першого туру, адже у 2020 році його підтримали 53% виборців.

Райкович – ковбасний магнат

Свою кар'єру Райкович почав будувати на птахокомбінаті. Після кількох підвищень він очолив Кіровоградський птахокомбінат. Після розпаду Радянського Союзу Райкович успішно приватизував підприємство.

Під керівництвом майбутнього політика завод став лідером на ринку. Згодом Райкович перетворив його на торгову марку "Ятрань".

У політику чоловік потрапив не одразу – перші його спроби були невдалі. Він кілька разів намагався стати депутатом Верховної Ради, втім, необхідної підтримки так і не зміг отримати.

У 2015 році Райкович вперше став мером Кропивницького. Політичну підтримку йому забезпечила формальна приналежність до Блоку Петра Порошенка.

Під час каденції меру міста вдалося уникнути великих скандалів. Згідно з підрахунками аналітичного порталу "Слово і діло", Райкович виконав 62% своїх передвиборчих обіцянок.



Мер Кропивницького Андрій Райкович / Фото "Без купюр"

Житомир

Мешканці Житомира на посаду мера переобрали чинного главу міста Сергія Сухомлина. Він набрав 51% виборчих голосів.

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У які скандали потрапив Сухомлин

У 2008 році депутати Житомирської міськради дозволили приватизувати комунальне підприємство кінотеатр "Україна". За даними ЗМІ, це відбулося всупереч закону. Власником став Сухомлин.

Чиновнику приписують дружбу із скандальним "бурштиновим" екснардепом Бориславом Розенблатом.

Зверніть увагу! За період своєї політичної кар'єри Сергій Сухомлин змінював аж 5 політичних партій. Серед них були – "Наша Україна", "Фронт Змін", "Батьківщина", БПП "Солідарність" та "Пропозиція".

Тернопіль

На виборах мера Тернополя впевнену перемогу здобув чинний глава міста Сергій Надал. За нього віддали свій голос понад 74% тернополян. До речі, це вже третя каденція Надала.

Чим Надал так полюбився тернополянам Сергій Надал ще студентом почав працювати у податковій. У 2007 році він став першим заступником головного податківця Тернопільської області. У 2010 році Надал переміг на виборах мера та вперше очолив місто. Зауважимо, під час двох наступних кампаній політик не мав потужних конкурентів. До речі, коли Кабінет Міністрів відніс Тернопіль до червоної карантинної зони, мер відмовився виконувати рішення уряду. Зараз Надал судиться з Кабміном через внесення міста до найжорсткішої зони карантину.



Сергій Надал вже втретє став мером Тернополя / Фото пресслужби міськради

Чернігів

Блискучу перемогу на виборах у Чернігові здобув Владислав Атрошенко. Кандидата підтримали майже 77,5% виборців, а його опонента – лише 4,5%. Попри гучні скандали за участю політика йому вже вдруге вдалося обійняти посаду глави міста.

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Смертельні ДТП та вбивства: скандали довкола Атрошенка

►17 вересня 2004 року нардеп Атрошенко на смерть збив людину приблизно за 25 метрів від пішохідного переходу. Тоді він заявляв, що їхав зі швидкістю 70 – 80 кілометрів за годину. Втім, свідки запевняли, що політик "летів під 200". Генпрокуратура зробила подання до парламенту про зняття депутатської недоторканності з Атрошенка та його арешт. Втім, депутати за це не проголосували. Усі звинувачення з нардепа слідство зняло.

►У 2005 році Атрошенка звинуватили у причетності до вбивства трьох засновників чернігівського ринку "Нива". За даними ЗМІ, їхнє вбивство начебто замовив Атрошенко, адже, мовляв, саме його структури згодом взяли ринок під контроль. Однак доказів проти політика не було, тому все це залишилося лише журналістськими здогадками.

►Атрошенка також звинувачували у підкупі виборців у 2015 році. Тоді чиновник програв у першому турі, однак впевнено переміг вже у другому. Громадянська мережа ОПОРА та Комітет виборців заявили, що це трапилося через підкуп виборців. Напередодні виборів Атрошенко через свій благодійний фонд "Поліський оберіг" роздав по 300 гривень понад 12 тисячам чернігівців. Однак справу згодом "замнули".

►За 5 років перебування на посаді мера Атрошенко став фігурантом багатьох антикорупційних розслідувань.



Владислав Атрошенко втрапив у низку скандалів / Фото пресслужби міськради

Вінниця

Мешканці Вінниці також одразу визначилися з переможцем. Ще у першому турі впевнену перемогу здобув чинний мер Сергій Моргунов з результатом 65% голосів.

Що відомо про Моргунова

Впродовж 2006 – 2014 років він працював секретарем міськради. Місто тоді очолював Володимир Гройсман, який в майбутньому стане прем'єр-міністром.

Коли Гройсман переїхав у Київ, саме Моргунов виконував обов'язки мера.

У 2015 році чиновник балотувався у мери Вінниці від політичної партії свого друга Гройсмана "Вінницька європейська стратегія".

За час його каденції місто неодноразово опинялося серед лідерів у рейтингу найкращих за якістю життя міст України. Міська влада багато вкладає у розвиток нової інфраструктури та оновлення старої.

Втім, представники малого та середнього бізнесу часто звинувачують Моргунова у лобізмі та корупції.

Хмельницький

Олександр Симчишин вже вдруге очолив міськраду Хмельницького. За нього проголосували понад 74 тисячі містян. Конкурентів у кандидата від ВО "Батьківщина", по суті, навіть не було, адже найближча його опонентка Інна Ящук набрала лише трохи більше ніж 4 тисячі голосів.

Секрет успіху Симчишина у Хмельницькому Раніше політик був викладачем історії у приватному виші. На виборах мера Хмельницького у 2015 році він агітував за себе студентів, ходив по дворах будинків і переконував людей підтримати його кандидатуру. Так, Симчишину вдалося перемогти і стати очільником міста. Новий мер заявив, що не терпітиме старі корупційні схеми і житиме лише на офіційні доходи. Тому свій автомобіль політик купив у кредит. За даними аналітиків, у Симчишина дуже високі показники виконання передвиборчих обіцянок.

Дніпро

Мером Дніпра знову став Борис Філатов. Його перемогла стала просто розгромною – понад 80% голосів.



Бориса Філатова переобрали мером Дніпра / Фото Дніпровська міськрада

Головне про Філатова

Відмовляється спілкуватися українською мовою.

Вважає себе росіянином "до останньої клітини тіла".

У 2015 році увійшов у список доларових мільйонерів України.

За його каденції керівником муніципальної поліції назначили ексберкутівця – Андрія Ткаченка.

На посаді мера зробив чимало для покращення інфраструктури Дніпра.

Перемогли попри прогнози екзитполів

У двох містах України екзитполи спрогнозували перемогу не того кандидата. Так, зарано потішилися висуванці у мери Кривого Рогу та Рівного – Дмитро Шевчик і Віктор Шакирзян. Згодом Центральна виборча комісія зруйнувала їхні мрії про крісло мера та оголосила інших переможців.

Кривий Ріг

Попередні результати виборів у Кривому Розі прогнозували перемогу кандидата від "Слуги народу" Шевчика. Втім, офіційні результати стали кардинально іншими. Згідно з даними ЦВК, переможцем став Костянтин Павлов. Він отримав 56,96% голосів, а його опонент – 40,5%. Це стало однієї з найбільших сенсацій місцевих виборів 2020.

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До речі, під час першого туру виборів у Кривому Розі найбільшу підтримку здобули чинний мер Юрій Вілкул та Шевчик, Павлов же залишився позаду. Коли вже була відома дата другого туру голосування, Вілкул заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Павлова, який був його заступником.

Рівне

Схожа ситуація трапилася і у Рівному, втім, не з таким великим відривом між кандидатами. Дані екзитполів свідчили про перемогу представника "Рівне разом" Віктора Шакирзяна – саме він і лідирував у першому турі. Однак офіційні результати виявилися іншими – мером Рівного став кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк. Він обігнав свого конкурента лише на 3% голосів.

Знову очолили місто

Мером Києва знову обрали Віталія Кличка;

Одеси – Геннадія Труханова;

Черкас – Анатолія Бондаренка;

Миколаєва – Олександра Сєнкевича;

Полтави – Олександра Мамая;

Ужгорода – Богдана Андрієва;

Сум – Олександра Лисенка;

Львова – Андрія Садового.

До речі, у Львові результати місцевих виборів стали справжньою інтригою. Адже відрив у першому турі між чинним мером Садовим та кандидатом від "Європейської Солідарності" Олегом Синюткою був незначний.

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Вперше стали мерами

Херсон

Мером Херсона став Ігор Колихаєв від партії "Нам тут жити". Політика пов'язують з підозрюваним у причетності до вбивства Катерини Гадзнюк Владиславом Магнером. До речі, у 2019 році Колихаєв став депутатом Верховної Ради. Крім того, він займається агробізнесом та володіє компанією ТОВ "Торговий дім "Продексім".



Нардеп Колихаєв став мером Херсона / Фото зі сторінки у фейсбуці Ігоря Колихаєва

Чернівці

На виборах мера Чернівців неочікувано переміг кандидат від "Єдиної альтернативи" Роман Клічук. Політик є власником компанії "Рома", яка спеціалізується на гуртовому продажі горілки, цигарок та продуктів. Крім того, "Рома" виробляє горілку "Графська".

Клічук володіє мережею ресторанів, пабів і піцерій, що об'єднані в компанію "Гойра груп". Також він є співвласником компанії "Брусницька Мацеста", що спеціалізується на ресторанному та готельному бізнесі.



На місцевих виборах у Чернівцях переміг Роман Клічук / Фото зі сторінки мера у фейсбуці

Луцьк

У другому турі виборів мера Луцька переміг кандидат від "За майбутнє" Ігор Поліщук. До речі, у 2017 році він 3 місяці виконував обов'язки очільника міськради, а потім оголосив, що йде у відставку.

З 2012 року Поліщук почав працювати на соратника скандального Ігоря Коломойського бізнесмена Ігоря Палицю. Під час виборчої кампанії 2020 року він зовсім не приховував свого зв'язку з Палицею. Крім того, Поліщука активно підтримував виконувач обов'язки мера Луцька Григорій Пустовіт. Саме він став чи не головним агітатором за молодого кандидата.



Новообраний мер Луцька Ігор Поліщук / Фото зі сторінки Поліщука у фейсбуці