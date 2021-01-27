Будемо вертати Кубань: у мережі жартують про правову колізію в законі про референдум

Напередодні Верховна Рада проголосувала за закон про всеукраїнський референдум. У мережі помітили правову колізію, яка стосується зміни території України.
Джерело: фейсбук Віктора Трегубова
Український журналіст, блогер прокоментував текст закону про референдум.
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Деталі правової колізії у законі
Згідно з документом, предметом референдуму може бути зміна території України. Водночас на референдум не можуть виносити питання, спрямовані на порушення державного суверенітету та територіальної цілісності.
Бачу тільки одне пояснення: ми зібрались когось анексувати,
– пожартував Трегубов.
Як цю інформацію коментують користувачі мережі
- Кубань треба якось вертать.
- Від Дону до Сяну. Нарешті наш президент!
- Так Кубань же, Білгородська область і Приморський край.
- Воронеж з надією дивиться на нас.
- Будемо всіх бомбити.
- Дозволю собі висловити припущення, що мається на увазі можливість розгляду зміни адміністративно-територіального устрою (наприклад, а давайте замість 24 областей зробимо 8 земель, 5 воєводств).
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Закон про референдум: що передбачає
- Президент проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою з додержанням встановлених Конституцією вимог.
- Для цього слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць.
- Є можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні – "так" або "ні".
- На референдум можуть винести лише питання.
- Не можна проводити референдум у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.
- Більше про питання, які не можна виносити на референдум, читайте тут.
Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу