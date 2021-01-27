Напередодні Верховна Рада проголосувала за закон про всеукраїнський референдум. У мережі помітили правову колізію, яка стосується зміни території України.

Джерело: фейсбук Віктора Трегубова

Український журналіст, блогер прокоментував текст закону про референдум.

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Деталі правової колізії у законі

Згідно з документом, предметом референдуму може бути зміна території України. Водночас на референдум не можуть виносити питання, спрямовані на порушення державного суверенітету та територіальної цілісності.

Бачу тільки одне пояснення: ми зібрались когось анексувати,

– пожартував Трегубов.

Як цю інформацію коментують користувачі мережі

Кубань треба якось вертать.

Від Дону до Сяну. Нарешті наш президент!

Так Кубань же, Білгородська область і Приморський край.

Воронеж з надією дивиться на нас.

Будемо всіх бомбити.

Дозволю собі висловити припущення, що мається на увазі можливість розгляду зміни адміністративно-територіального устрою (наприклад, а давайте замість 24 областей зробимо 8 земель, 5 воєводств).

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Закон про референдум: що передбачає

Президент проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою з додержанням встановлених Конституцією вимог.

Для цього слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України . Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць.

. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць. Є можливість електронних голосувань під час референдуму.

під час референдуму. Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні – "так" або "ні".

На референдум можуть винести лише питання.

Не можна проводити референдум у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Більше про питання, які не можна виносити на референдум, читайте тут.



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